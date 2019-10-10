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    Коллина: С VAR гол можно праздновать дважды

    Между тем
    Итальянец Пьерлуиджи Коллина поделился своим мнением касательно системы VAR. По мнению бывшего арбитра система не убивает эмоции в футболе, а только добавляет их.

    Пьерлуиджи Коллина
    Пьерлуиджи Коллина

    «Раньше одна из самых больших проблем VAR заключалась в скорости. То, что сейчас занимает одну минуту, в 2014 году занимало пять. Мы продолжаем работать над улучшением технологии. Через пять лет VAR может полностью отличаться от нынешней системы.

    Конечно, никто не любит ждать, пока арбитры смотрят повтор. Мы сделаем большой шаг вперёд, когда сможем задействовать искусственный интеллект, чтобы сразу получить повтор момента с 20 разных ракурсов.

    Не считаю, что VAR убивает эмоции от празднования гола. Мне кажется, VAR только усиливает их. Можно отпраздновать дважды — когда команда забила и после подтверждения гола», — сказал Коллина в интервью с Football Italia. 0

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