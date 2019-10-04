приблизилась кв таблице коэффициентов УЕФА по итогам 2-го тура групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА globallookpress.com 1000 Фрибет для всех Забрать!

В рамках ЛЧ «Локомотив» проиграл «Атлетико» (0:2), а в среду — «Зенит» обыграл «Бенфику» (3:0). В ЛЕ ЦСКА проиграл «Эспаньолу» (0:2), «Краснодар» — «Хетафе» (1:2).

У Португалии четыре команды выступают в Лиге Европы и одна в ЛЧ. «Порту» уступил «Фейеноорду» (0:2), «Витория» проиграла «Айнтрахту» (0:1), «Брага» сыграла вничью со «Слованом» (2:2), «Спортинг» обыграл ЛАСК (2:1).

Таким образом, после второго тура еврокубков у России 43,549 балла. Португалия довела число баллов до 43,449.

Пока Россия останется на шестом месте, которое позволяет в сезоне-2021/22 заявить три клуба в Лигу чемпионов, один — в Лигу Европы, два — в новый еврокубковый турнир Лигу конференций.

В таблице коэффициентов УЕФА лидирует Испания. За ней идут Англия, Германия, Италия и Франция. 0