Оуэн: Это самый слабый «Манчестер Юнайтед» за последние десятилетия

Экс-нападающийвысказался о ничье бывшего клуба против(0:0) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Теперь можно без сомнений сказать, что "Манчестер Юнайтед" — середняк. Клуб не пробьется даже в топ-6 по итогам сезона АПЛ.

Это, наверное, самый слабый "Манчестер Юнайтед" за последние десятилетия. С тех пор как сэр Алекс Фергюсон руководил командой. Это уже происходит в течение нескольких лет. Возможно, пять, шесть, семь, восемь лет все думают: "Ну, хуже уже не будет" — и так каждый раз.

Хочу подчеркнуть, Сульшер осознанно ослабил команду. Он избавился от игроков уровня Лукаку, Эрреры, Дармиана, Санчеса и Смоллинга. Он понимал, что они усилили бы нынешнюю команду, но, думаю, он решил начать с нуля», — цитирует Оуэна Goal. 0