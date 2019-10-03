«Севилья» — АПОЭЛ: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит хозяевами на 17-й минуте — отличился нападающий Хавьер Эрнандес.
Победа позволила «Севилье» набрать шесть очков и возглавить группу. АПОЕЛ пока не набрал ни одного очка и замыкает таблицу.
Лига Европы. Группа A
«Севилья» (Испания) — «АПОЭЛ» (Кипр) — 1:0 (1:0)
Гол: Эрнандес, 17«Севилья»: Буну, Эскудеро, Гомес, Кунде, Гудель, Васкес, Хоан Хордан, Посо, Эрнандес (Даббур, 79), Рони Лопеш (Банега, 72), Эль-Хаддади (Хиль, 60)«АПОЭЛ» (Кипр): Белец, Меркис, Савич, Иоанну, Гентзоглу (Эфрем, 80), Матич, Яколиш, Михайлович, Лукас Соуза, Павлович (Халлениус, 66), Аль-Таамари (Алонефтис, 84)Предупреждения: Яколиш, 65. Васкес, 77