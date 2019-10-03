Киевское «Динамо» не справилось с «Лугано», «Копенгаген» сыграл вничью с «Мальме»

Киевскоена выезде сыграло вничью с швейцарским(0:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы в группе B.

Лига Европы. Группа B «Лугано» (Швейцария) — «Динамо К» (Украина) — 0:0 «Лугано»: Бауманн, Дапрела, Лаванши, Марич, Яо, Араторе (Дальмонте, 64), Вечеи, Ловрич (Куштодиу, 70), Саббатини, Герндт (Холендер, 78), Карлиньос Жуниор«Динамо К» (Украина): Бущан, Кадар, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шепелев (Гармаш, 84), Вербич (К.де Пена, 88), Цыганков, Родригеш (Беседин, 70)Предупреждения: Яо, 23. Кадар, 35. Шабанов, 86

В другом матче группы В шведский «Мальме» на своем поле сыграл вничью с датским «Копенгагеном» — 1:1.

Счет в матче был забит в добавленное к первому тайму время — защитник «Мальме» Лассе Нильсен срезал мяч в свои ворота.

А на 55-й минуте шведский нападающий Маркус Розенберг сравнял счет.

Лига Европы. Группа B «Мальме» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания) — 1:1 (0:1) Голы: Нильсен, 45+5 — в свои ворота (0:1). Розенберг, 55 (1:1)«Мальме»: Далин, Сафари, Р.Бенгтссон, Нильсен, Рикс (Ларссон, 46), Кристиансен (Траустасон, 58), Левицки, Баширу, Розенберг, Бергет, Антонссон (Молинс, 78)«Копенгаген»: Юнссон, П.Бенгтссон, Бьелланн, Варела, Нельссон, Зека, Стаге, Фальк (Бартолец, 85), Фишер (Хольсе, 70), Сотириу, Сантос (Дарами, 86)Предупреждения: Сантос, 29. Зека, 31. Нильсен, 49. Розенберг, 58. Баширу, 63. Бьелланн, 76. Стаге, 87

Группа В: 1. «Копенгаген» — 4 очка, 2. «Динамо» Киев — 4, 3. «Мальме» — 1, 4. «Лугано» — 1. 0