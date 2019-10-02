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    «Кардифф» оспорит решение ФИФА по делу погибшего Салы

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    В «Кардиффе» остались недовольны решением ФИФА о выплате клубом € 6 млн «Нанту» за трансфер нападающего Эмилиано Салы, погибшего в январе этого года.

    Эмилиано Сала
    Эмилиано Сала

    Как сообщает Sky Sports, представитель «Кардиффа» заявил, что британский клуб оспорит данное решение в Спортивном арбитражном суде. Также в своем заявлении он сказал, что клуб крайне разочарован вердиктом ФИФА и считает его несправедливым.

    Сумма в € 6 млн соответствует первому взносу, который «Кардифф» должен был заплатить «Нанту» за трансфер Салы. Полная сумма перехода должна была составить € 17 млн.

    Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолете в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила на дне Ла-Манша самолет и тело, которое, как выяснилось позднее, принадлежало Сале. 0

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