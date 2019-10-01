«Реал» — «Брюгге»: составы, коэффициенты, онлайн

Определились стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов, который пройдет на «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).

«Реал»: Куртуа — Карвахаль, Рамос, Варан, Начо — Кроос, Каземиру, Модрич — Васкес, Бензема, Азар.

Запасные: Ареоля, Милитау, Марселу, Вальверде, Йович, Иско, Винисиус.

«Брюгге»: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели, Рикка — Вормер, Ритс, Ванакен — Диатта, Деннис, Тау.

Запасные: Хорват, Соболь, Коссуну, Диань, Схрийверс, Кулс, Опенда.

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 1.38, на ничью — 6.15, тогда как на успех «Брюгге» — 11.50.

Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0