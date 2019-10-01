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    Азар выйдет в атаке «Реала» против «Брюгге»

    «Реал» — «Брюгге»: составы, коэффициенты, онлайн

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    Определились стартовые составы на матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Реал» — «Брюгге», который пройдет на «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).

    Эден Азар
    Эден Азар

    «Реал»: Куртуа — Карвахаль, Рамос, Варан, Начо — Кроос, Каземиру, Модрич — Васкес, Бензема, Азар.

    Запасные: Ареоля, Милитау, Марселу, Вальверде, Йович, Иско, Винисиус.

    «Брюгге»: Миньоле — Мата, Мехеле, Дели, Рикка — Вормер, Ритс, Ванакен — Диатта, Деннис, Тау.

    Запасные: Хорват, Соболь, Коссуну, Диань, Схрийверс, Кулс, Опенда.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Реалу». Коэффициент на его победу — 1.38, на ничью — 6.15, тогда как на успех «Брюгге» — 11.50.

    Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь. Следить за ходом матча можно тут. 0

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