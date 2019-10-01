ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Олег КононовНулевой прогресс. «Спартак» слишком поздно избавился от Кононова «Локомотив»РПЛ. ЦСКА вышел в лидеры, «Локо» победил «Зенит», «Спартак» проиграл «Оренбургу» Рияд Марез и Кевин де БрейнеНовый тур — новые герои. «МанСити» выручает глубина состава
  • 19:34
    • «Спартак» объявил об отставке Кононова
  • 22:17
    • Источник: Гаттузо отказал «Спартаку»
  • 21:02
    • «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал»
  • 20:45
    • Сербские волейболисты выиграли чемпионат Европы
  • 18:27
    • «Спартак» в большинстве проиграл «Оренбургу»
  • 17:57
    • Гол Джеко принес «Роме» победу над «Лечче»
  • 17:23
    • «Трактор» прервал свою серию из четырех поражений подряд
    Все новости спорта

    Проявят ли себя новички «Реала»?

    «Реал» — «Брюгге». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 1 октября 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на Брюгге
    Прогноз на «Реал» — «Брюгге»
    Серхио Рамос
    Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» будет принимать «Брюгге». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Реал» — «Брюгге».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа A 01 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 10.50
  • Играть!
    •

    «Реал»

    На данный момент «королевский клуб» является единственным коллективом, который еще никому не проигрывал в чемпионате Испании.

    22 сентября мадридцы одолели «Севилью» в гостях (0:1), а через несколько дней взяли верх над «Осасуной» (2:0). А последний поединок против «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» завершился ничьей (0:0).

    Но в Лиге чемпионов команда из столицы Испании уступила в первом же матче. В Париже ПСЖ не оставил ни единого шанса гостям, разгромив их (3:0).

    Во встрече во Франции «сливочные», играя основным составом, ни разу не ударили в створ ворот Кейлора Наваса.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Сейчас «Реал» располагается на последнем месте в таблице Группы А, но в домашнем поединке подопечные Зидана постараются исправить ситуацию.

    «Брюгге»

    Бельгийская команда находится на 2 строчке в Группе А. В первом матче ЛЧ черно-синие расписали мировую с «Галатасараем» (0:0).

  • Английский пациент Симеоне. Триппьер провел главное дерби в своей карьере на топ-уровне
  • «Атлетико» и «Реал» сыграли в дерби вничью
  • Вчера

    • После этого подопечные Филиппа Клемана успели принять участие еще в трех поединках в домашних турнирах. Во всех встречах «Брюгге» выиграл.

    Клуб из одноименного города одолел «Андерлехт» (2:1), затем уверенно расправился с «Франкс-Бореном» в 1/16 Кубка Бельгии, а также разгромил «Мехелен» в чемпионате (0:5).

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    После 9 туров «Брюгге» с 20 очками является одним из лидеров турнирной таблицы, при этом черно-синие приняли участие в 8 матчах, когда прямые конкуренты команды провели на 1 встречу больше.

    Прогноз

    На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,27, на ничью — 6,00, а на победу «Брюгге» — 11,5.

    Команда Зидана очень нужна первая победа в Лиге чемпионов, а новичкам «Реала» важно хорошо проявить себя в атаке. Поэтому наш прогноз — победа «Реала» с форой -1,5 с коэффициентом 1,79. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.73
  • Прогноз на матч Барыс — Куньлунь РС
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Сочи — Ахмат
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Парма — Торино
  • Сегодня в 21:45
    •  4.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Арсенал
  • Сегодня в 22:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Аталанта — Шахтер
  • Завтра в 19:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лидс — Вест Бромвич
  • Завтра в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Локомотив — Атлетико
  • Завтра в 22:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Динамо Загреб
  • Завтра в 22:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Локомотив — Атлетико
  • Завтра в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Галатасарай — ПСЖ
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурисио Почеттино
  • Конец идиллии. Почеттино превращается в несчастного Моуринью?
    • 11:59 27/09/2019     Уле-Гуннар Сульшер
  • Аргумент против VAR, провал «МЮ» и надежды «Челси». Итоги 6-го тура АПЛ
    • 18:01 24/09/2019     «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре
  • «Ливерпуль» вышел сухим из воды
    • Вчера в 04:20
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Реал» — «Брюгге». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 1 октября 2019 года. Прогноз на «Реал» — «Брюгге». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
    Тоже интересно
    Вирджил ван Дейк Футбол АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» обыграл «Брайтон»Результаты матчей седьмого тура чемпионата Англии по футболу 00:290
  • 16:16
    • «Витесс» Слуцкого вдесятером одолел «Валвейк»
  • 16:06
    • Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят — 12-й
  • 15:56
    • «Рубин» и «Уфа» голов не забили
    Киран Триппьер Футбол Английский пациент Симеоне. Триппьер провел главное дерби в своей карьере на топ-уровне«Атлетико» и «Реал» сыграли в дерби вничью Вчера в 15:190
  • Экспресс дня

  • Сравняется ли «Краснодар» по очкам с лидерами РПЛ?
  • 2.64
    •
  • 00:15
    • «Марсель» поделил очки с «Ренном»
  • 23:57
    • «Реал Сосьедад» проиграл «Севилье»
  • 23:44
    • Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»
    «Ливерпуль» вырвал победу при невыразительной игре Футбол «Ливерпуль» вышел сухим из водыРеакция прессы на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» Вчера в 04:200
  • 15:29
    • «Наполи» обыграл «Брешию», несмотря на гол Балотелли
  • 23:30
    • Черевченко: «Арсенал» пытался не давать «быкам» разыгрывать мяч
  • 23:11
    • Левашов: Если есть ВАР, зачем тогда судьи?
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие