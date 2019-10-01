«Реал» — «Брюгге». Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч группового этапа Лиги чемпионов 1 октября 2019 года

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» будет принимать «Брюгге». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 1 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Реал» — «Брюгге».

«Реал»

На данный момент «королевский клуб» является единственным коллективом, который еще никому не проигрывал в чемпионате Испании.

22 сентября мадридцы одолели «Севилью» в гостях (0:1), а через несколько дней взяли верх над «Осасуной» (2:0). А последний поединок против «Атлетико» на «Ванда Метрополитано» завершился ничьей (0:0).

Но в Лиге чемпионов команда из столицы Испании уступила в первом же матче. В Париже ПСЖ не оставил ни единого шанса гостям, разгромив их (3:0).

Во встрече во Франции «сливочные», играя основным составом, ни разу не ударили в створ ворот Кейлора Наваса.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Сейчас «Реал» располагается на последнем месте в таблице Группы А, но в домашнем поединке подопечные Зидана постараются исправить ситуацию.

«Брюгге»

Бельгийская команда находится на 2 строчке в Группе А. В первом матче ЛЧ черно-синие расписали мировую с «Галатасараем» (0:0).

После этого подопечные Филиппа Клемана успели принять участие еще в трех поединках в домашних турнирах. Во всех встречах «Брюгге» выиграл.

Клуб из одноименного города одолел «Андерлехт» (2:1), затем уверенно расправился с «Франкс-Бореном» в 1/16 Кубка Бельгии, а также разгромил «Мехелен» в чемпионате (0:5).

После 9 туров «Брюгге» с 20 очками является одним из лидеров турнирной таблицы, при этом черно-синие приняли участие в 8 матчах, когда прямые конкуренты команды провели на 1 встречу больше.

Прогноз

На победу «Реала» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,27, на ничью — 6,00, а на победу «Брюгге» — 11,5.

Команда Зидана очень нужна первая победа в Лиге чемпионов, а новичкам «Реала» важно хорошо проявить себя в атаке. Поэтому наш прогноз — победа «Реала» с форой -1,5 с коэффициентом 1,79. 0