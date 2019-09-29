«Наполи» — «Брешия»: счет матча 2:1, обзор голов

В рамках шестого тура итальянской Серии Ана своем поле одержал победу над— 2:1.

Уже на 13-й минуте хозяева открыли счет, когда Дрис Мертенс расстрелял чужие ворота мощным ударом с линии вратарской площади.

В концовке первого тайма неаполитанцы удвоили свое преимуществами усилиями Костаса Маноласа, точно пробившего головой.

Гости ответили единственным голом на 67-й минуте. Сандро Тонали выполнил навес с углового, а Марио Балотелли нанес результативный удар головой.

В турнирной таблице Серии А «Наполи» занимает четвертое место (12 очков), а «Брешия» — 14-е (6 очков). 0