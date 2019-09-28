АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» сыграет с «Брайтоном»

С 28 по 30 сентября в английской Премьер-лиге пройдут матчи седьмого тура.

«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:1

«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол за «красных» на 70-й минуте забил Жоржиньо Вейналдум. Голландец хлестко пробил с лета с линии штрафной площади, а вратарь хозяев Дин Хендерсон не удержал мяч в руках, позволив ему пролететь между ног и оказаться в воротах.

АПЛ. 7-й тур «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:0) Гол: 0:1 — 70 Вейналдум«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Башем, Иган, Стивенс, Норвуд (Кларк, 77), Ландстрем, Робинсон (Муссе, 60), Флек, О`Коннелл, Макберни«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Матип, Хендерсон (Ориги, 64), Фабиньо, Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен, 90), Салах, Фирмино (Милнер, 87)Предупреждения: О`Коннелл (63), Адриан (83)

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (21 очко), а «Шеффилд Юнайтед» — десятое (8 очков).

«Астон Вилла» — «Бернли»

28 сентября, 17:00 мск

«Борнмут» — «Вест Хэм»

28 сентября, 17:00 мск

«Вулверхэмптон» — «Уотфорд»

28 сентября, 17:00 мск

«Кристал Пэлас» — «Норвич»

28 сентября, 17:00 мск

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»

28 сентября, 17:00 мск

«Челси» — «Брайтон»

28 сентября, 17:00 мск

«Эвертон» — «Манчестер Сити»

28 сентября, 19:00 мск

«Лестер» — «Ньюкасл»

29 сентября, 18:30 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

30 сентября, 22:00 мск