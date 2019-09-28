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    АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» сыграет с «Брайтоном»

    Результаты матчей седьмого тура чемпионата Англии по футболу

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    С 28 по 30 сентября в английской Премьер-лиге пройдут матчи седьмого тура.

    «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:1

    «Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Единственный гол за «красных» на 70-й минуте забил Жоржиньо Вейналдум. Голландец хлестко пробил с лета с линии штрафной площади, а вратарь хозяев Дин Хендерсон не удержал мяч в руках, позволив ему пролететь между ног и оказаться в воротах.

    АПЛ. 7-й тур
    «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:0)
    Гол: 0:1 — 70 Вейналдум«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Башем, Иган, Стивенс, Норвуд (Кларк, 77), Ландстрем, Робинсон (Муссе, 60), Флек, О`Коннелл, Макберни«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Матип, Хендерсон (Ориги, 64), Фабиньо, Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен, 90), Салах, Фирмино (Милнер, 87)Предупреждения: О`Коннелл (63), Адриан (83)

    В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (21 очко), а «Шеффилд Юнайтед» — десятое (8 очков).

    «Астон Вилла» — «Бернли»

    28 сентября, 17:00 мск

    «Борнмут» — «Вест Хэм»

    28 сентября, 17:00 мск

    «Вулверхэмптон» — «Уотфорд»

    28 сентября, 17:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Норвич»

    28 сентября, 17:00 мск

    «Тоттенхэм» — «Саутгемптон»

    28 сентября, 17:00 мск

    «Челси» — «Брайтон»

    28 сентября, 17:00 мск

    «Эвертон» — «Манчестер Сити»

    28 сентября, 19:00 мск

    «Лестер» — «Ньюкасл»

    29 сентября, 18:30 мск

    «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»

    30 сентября, 22:00 мск

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