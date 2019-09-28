АПЛ. «Ливерпуль» продлил победную серию, «Челси» сыграет с «Брайтоном»

«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» 0:1
«Ливерпуль» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в выездном матче седьмого тура английской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла на стадионе «Брэммел Лэйн», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол за «красных» на 70-й минуте забил Жоржиньо Вейналдум. Голландец хлестко пробил с лета с линии штрафной площади, а вратарь хозяев Дин Хендерсон не удержал мяч в руках, позволив ему пролететь между ног и оказаться в воротах.
АПЛ. 7-й тур
«Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» — 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 70 Вейналдум«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон, Болдок, Башем, Иган, Стивенс, Норвуд (Кларк, 77), Ландстрем, Робинсон (Муссе, 60), Флек, О`Коннелл, Макберни«Ливерпуль»: Адриан, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Матип, Хендерсон (Ориги, 64), Фабиньо, Вейналдум, Мане (Окслейд-Чемберлен, 90), Салах, Фирмино (Милнер, 87)Предупреждения: О`Коннелл (63), Адриан (83)
В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает первое место (21 очко), а «Шеффилд Юнайтед» — десятое (8 очков).
«Астон Вилла» — «Бернли»
28 сентября, 17:00 мск
«Борнмут» — «Вест Хэм»
28 сентября, 17:00 мск
«Вулверхэмптон» — «Уотфорд»
28 сентября, 17:00 мск
«Кристал Пэлас» — «Норвич»
28 сентября, 17:00 мск
«Тоттенхэм» — «Саутгемптон»
28 сентября, 17:00 мск
«Челси» — «Брайтон»
28 сентября, 17:00 мск
«Эвертон» — «Манчестер Сити»
28 сентября, 19:00 мск
«Лестер» — «Ньюкасл»
29 сентября, 18:30 мск