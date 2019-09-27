Премия The Best: ФИФА сделала заявление в ответ на обвинения в фальсификации

ФИФА на своем официальном сайте опубликовала заявление касательно обвинений в фальсификации результатов голосования премии The Best.

«ФИФА была разочарована сообщениями в СМИ, которые ставят под сомнение честность процесса голосования премии The Best. Эти сообщения несправедливы и вводят в заблуждение. Процедура голосования по каждой награде контролируется независимым наблюдателем, в данном случае швейцарской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC).

ФИФА и PwC следуют правилам распределения и соответствующим стандартным процедурам контроля. В соответствии с этими процедурами ФИФА попросила все ассоциации-члены представить свои формы голосования как в электронном, так и в письменном виде. Письменные документы также должны быть подписаны ответственными лицами ассоциации, а также лицами, уполномоченными голосовать. Поэтому для того, чтобы голос оказался действительным, он должно содержать соответствующие подписи и печать ассоциации-члена», — сказано в сообщении ФИФА.

«И ФИФА, и независимый наблюдатель могут продемонстрировать, что все голоса, поданные в соответствии с правилами и в установленные сроки, были приняты во внимание. Следовательно, нет никаких сомнений в подлинности результата.

Если был какой-либо случай неправомерного поведения, и даже если это не повлияло на результат голосования, ФИФА проведет расследование и при необходимости применит санкции», — подытожили в ФИФА.

Напомним, ранее капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не отдавал свой голос Лионелю Месси, так как не принимал участия в голосовании, а тренер сборной Судана Здравко Лугарошич обвинил ФИФА в подтасовке результатов, заявив, что голосовал за Мохамеда Салаха, а не Месси. Кроме того, в Египетской федерации футбола сообщили, что голоса главного тренера и капитана их сборной не были учтены. 0