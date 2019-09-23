Алиссон — вратарь года ФИФА

Алиссон Беккер
globallookpress.com
Награду бразильскому вратарю вручила его соотечественница — шестикратная обладательница «Золотого мяча» у женщин Марта.
В сезоне-2018/19 Алиссон помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов.
В голосовании 26-летний бразилец опередил соотечественника Эдерсона из «Манчестер Сити» и немца Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны».
Отметим, что ранее Алиссон был признан лучшим вратарем прошлого сезона по версии УЕФА.
Congratulations, @Alissonbecker 👐— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) September 23, 2019
Winner of #TheBest FIFA Men’s Goalkeeper 2019 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/f163LZbOfx