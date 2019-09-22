«Вест Хэм» — «Ман Юнайтед»: счет матча 2:0, обзор голов

В рамках 6 тура английской Премьер-лиги лондонскийодержал победу надсо счетом 2:0.

Первый гол болельщики увидели под завесу первого тайма. На 44 минуте матча Фелипе Андерсон в одно касание сделал заброс в штрафную площадь соперника, где оказался Андрей Ярмоленко. Украинец пробросил мяч мимо защитника и пробил в дальний нижний угол ворот Де Хеа.

Похоронил гостей Аарон Крессуэлл. Футболист выполнил штрафной удар, отправив мяч в «девятку» своей левой ногой.

«Вест Хэм» набрал 11 очков и временно вышел на 4 место в таблице. МЮ упал ниже на 8 строчку. В активе команды Сульшера 8 баллов.