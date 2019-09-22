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    «Вест Хэм» обыграл «Ман Юнайтед» в домашнем матче АПЛ

    «Вест Хэм» — «Ман Юнайтед»: счет матча 2:0, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Хэм Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
    В рамках 6 тура английской Премьер-лиги лондонский «Вест Хэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Первый гол болельщики увидели под завесу первого тайма. На 44 минуте матча Фелипе Андерсон в одно касание сделал заброс в штрафную площадь соперника, где оказался Андрей Ярмоленко. Украинец пробросил мяч мимо защитника и пробил в дальний нижний угол ворот Де Хеа.

    Похоронил гостей Аарон Крессуэлл. Футболист выполнил штрафной удар, отправив мяч в «девятку» своей левой ногой.

    «Вест Хэм» набрал 11 очков и временно вышел на 4 место в таблице. МЮ упал ниже на 8 строчку. В активе команды Сульшера 8 баллов.

    АПЛ. 6 тур
    «Вест Хэм» — МЮ
    «Вест Хэм»: Фабианьски, Фредерикс (Сабалета, 80), Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Форнальс, Нобл, Фелипе Андерсон (Уилшер, 70), Райс, Ярмоленко, АллерМЮ: Де Хеа, Янг, Магуайр, Линделеф, Уан-Биссака, Матич (Фред, 71), Перейра, Джеймс, Мата (Гомес, 81), Мактомини, Рэшфорд (Лингард, 61)Голы: 1:0 — 44 Ярмоленко, 2:0 — 84 КрессуэллПредупреждения: Огбонна (14), Мата (48), Нобл (74), Янг (83)
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