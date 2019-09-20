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    «Саутгемптон» на своем поле уступил «Борнмуту»

    «Саутгемптон» — «Борнмут»: счет матча 1:3, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Борнмут Календарь АПЛ
    «Саутгемптон» потерпел поражение от «Борнмута» в домашнем матче шестого тура английской Премьер-лиги.

    Натан Аке
    Натан Аке

    Встреча, которая прошла на стадионе «Сент-Мэри», завершилась со счетом 1:3.

    На 10-й минуте Натан Аке вывел гостей вперед, а на 35-й минуте Гарри Уилсон удвоил преимущество подопечных Эдди Хау.

    «Святые» сократили отставание на 53-й минуте, когда пенальти реализовал Джеймс Уорд-Праус, но на большее их не хватило.

    А вот гости забили еще раз — в компенсированное ко второму тайму время отличился Каллум Уилсон.

    АПЛ. 6-й тур
    «Саутгемптон» — «Борнмут» — 1:3 (0:2)
    Голы: Аке, 10 (0:1). Х.Уилсон, 35 (0:2). Уорд-Проуз, 53 — с пенальти (1:2). К.Уилсон, 90+5 (1:3)«Саутгемптон»: Ганн, Седрик Суариш, Вестергор, Дансо (Бертранд, 46), Беднарек, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг, Редмонд (Армстронг, 89), Буфаль, Адамс (Ингс, 78)«Борнмут»: Рамсдейл, Аке, С.Кук, Рико, Стэйси, Лерма, Биллинг, Кинг (Сермен, 90+3), Х.Уилсон (Фрэйзер, 63), К.Уилсон, Соланке (Л.Кук, 77)Предупреждения: Лерма, 20. Х.Уилсон, 54. Стэйси, 64. Ромеу, 80

    В турнирной таблице АПЛ «Саутгемптон» занимает десятое место (7 очков), а «Борнмут» — третье (10 очков). 0

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