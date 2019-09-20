«Ливерпулю» интересен молодой форвард ПСВ

Нападающийсвоей игрой начал привлекать внимание европейских топ-клубов.

По информации Calciomercato, 20-летним футболистом заинтересовался «Ливерпуль». Мерсисайдцы намерены в ближайшие месяцы следить за прогрессом форварда и в перспективе рассматривают его в качестве замены для Роберто Фирмино.

Мален на молодежном уровне выступал за «Аякс» и «Арсенал», а в 2017 году перебрался в ПСВ. С 2018 года нападающий играет за основную команду клуба из Эйндховена.

В нынешнем сезоне Дониелл принял участие в 5 матчах Эредивизии, в которых записал на свой счет 6 голов. 0