Верон о сравнении Месси с Марадоной: Подобные дискуссии бесполезны

В своем интервью 90minрассказал о том, как видит игру. Аргентинец считает, что сравнивать этих двух людей как минимум бессмысленно, поскольку они из разных футбольных эпох.

«Разница между ними заключается в эпохе, скорости футбола и личностях. Диего ознаменовал собой эпоху, и сегодня Месси делает то же самое. У них разные личности и разные способы играть в футбол. Они, несомненно, являются двумя историческими игроками, и нам повезло, что они аргентинцы.

Кто лучше? Это сложно, очень сложно. Некоторые говорят, что Марадона, поскольку он выиграл чемпионат мира. Те, кто не видел Диего и видел Месси, назовут Лионеля. Такие сравнения игроков, которые так много дали нам в футболе, кажутся очень несправедливыми. Подобные дискуссии ни к чему не приводят, они бесполезны», — заявил Верон в беседе с журналистами. 0