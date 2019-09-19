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    «Порту» одолел «Янг Бойз», «Глазго Рейнджерс» победил «Фейенорд»

    Лига Европы Порту Португалия Рейнджерс Календарь Лиги Европы
    Португальский «Порту» одержал домашнюю победу над швейцарским «Янг Бойз» (2:1) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе G.

    «Порту» — «Янг Бойз»
    «Порту» — «Янг Бойз»

    Счет в матче на 7-й минуте открыли хозяева — отличился бразильский нападающий Тикиньо. На 15-й минуте камерунский форвард гостей Жан-Пьер Нсаме сравнял счет, реализовав пенальти.

    Победу португальцам принес на 29-й минуте второй гол Тикиньо.

    Лига Европы. Группа G
    «Порту» (Португалия) — «Янг Бойз» (Швейцария) — 2:1 (2:1)
    Голы: Соарес, 8 (1:0). Нсаме, 15 — с пенальти (1:1). Соарес, 29 (2:1)«Порту» (Португалия): Марчесин, Пепе, Маркано, Алекс Теллес, Данилу Перейра, Отавиу, Урибе, Диас (Бару, 66), Корона, Марега (Манафа, 70), Соарес (Силва, 81)«Янг Бойз» (Швейцария): фон Балльмоос, Серенсен, Гарсия, Янко, Бюрги, Цезигер, Лустенбергер, Сьерро (Эбишер, 69), Фасснахт (Гаудино, 73), Нсаме (Оаро, 60), АссалеПредупреждения: Бюрги, 9. Маркано, 52. Отавиу, 90

    В другом матче группы G шотландский «Глазго Рейнджерс» одержал домашнюю победу над голландским «Фейенордом» — 1:0.

    Единственный мяч на 24-й минуте забил нигерийский нападающий хозяев Олувасейи Ожо.

    Отметим, что на 10-й минуте пенальти в ворота гостей не реализовал защитник Джеймс Тавернье.

    Лига Европы. Группа G
    «Рейнджерс» (Шотландия) — «Фейеноорд» (Голландия) — 1:0 (1:0)
    Гол: Оджо, 24Нереализованный пенальти: Таверньер, 10 (штанга)«Рейнджерс» (Шотландия): Макгрегор, Таверньер, Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Эрфилд (Кинг, 90), Джэк, Камара (Арибо, 82), Оджо (Баркер, 74), Морелос«Фейеноорд» (Голландия): Фермер, Боттегин, Ие, Хапс, Карсдорп, Фер, Тапия, Кекджю (Нарсингх, 65), Бергхейс, Ларссон (Йергенсен, 78), Синистерра (Торнстра, 86)Предупреждения: Морелос, 34. Фер, 39. Тапия, 41. Хапс, 55. Хеландер, 57. Камара, 80. Голдсон, 90

    Во втором туре «Порту» отправится в гости к «Фейонорду», а «Янг Бойз» примет дома «Рейнджерс». Матчи пройдут 3 октября. 0

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