Киевское «Динамо» вырвало победу у «Мальме», «Копенгаген» одолел «Лугано»

Киевскоеодержало домашнюю победу над шведским(1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы в группе В.

Единственный мяч был забит на 84-й минуте — Виталий Буяльский откликнулся на классную передачу Шепелева, и точно пробил в ближний нижний угол.

Лига Европы. Группа B «Динамо К» (Украина) — «Мальме» (Швеция) — 1:0 (0:0) Гол: Буяльский, 84«Динамо К» (Украина): Бойко, Кадар, Кендзера, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Вербич, Цыганков (Караваев, 90+1), Родригеш (Беседин, 72)«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Беймо (Ларссон, 57), Рикс, Кристиансен (Антонссон, 73), Левицки, Траустасон (Галл, 86), Баширу, РозенбергПредупреждения: Вербич, 51. Кристиансен, 63

В другом матче группы датский «Копенгаген» одержал домашнюю победу над швейцарским «Лугано» — 1:0.

Счет был открыт хозяевами на 50-й минуте — отличился уругвайский нападающий Майкл Сантос.

Лига Европы. Группа B «Копенгаген» (Дания) — «Лугано» (Швейцария) — 1:0 (0:0) Гол: Сантос, 50«Копенгаген»: Юнссон, Бенгтссон, Варела, Папаяннопулос, Нельссон, Зека, Стаге, Фальк (Овьедо, 79), Фишер (Биель, 79), Сотириу, Сантос (Дарами, 76)«Лугано»: Бауманн, Дапрела, Лаванши, Марич, Яо (Холендер, 70), Кечкеш, Вечеи (Дальмонте, 82), Куштодиу, Саббатини, Боттани (Араторе, 49), Карлиньос ЖуниорПредупреждения: Вечеи, 67. Карлиньос Жуниор, 90+1

Во втором туре группы В «Динамо» отправится в гости к «Лугано», а «Мальме» примет «Копенгаген». Матчи пройдут 3 октября. 0