ПСВ разгромил «Витесс» Слуцкого

с разгромным счетом проигралв матче 6-го тура чемпионата Голландии — 0:5.

Все пять мячей в матче забил 20-летний форвард Дониелл Мален. Отметим, что он уже забивал пять мячей в матче, но это было во втором дивизионе.

Последний игрок, который забивал пять мячей в Эредевизие был бомбардир «Херенвена» Бас Дост в выездном матче с «Эксельсиором» (0:5) 10 декабря 2011 года.

«Витесс», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел первое поражение в чемпионате. Команда с 11-ю очками опустилась на третье место. Лидируют «Аякс» и ПСВ, у которых 13 очков и на один матч меньше.

В 7-м туре ПСВ дома сыграет с «Аяксом». Матч состоится 22 сентября. «Витессу» предстоит домашняя игра с «Фортуной» (21 сентября). 0