ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Урал» Без тренера и без игры. Гол Жиго не спас «Спартак» от очередного унижения
  • 23:58
    • «Барселона» разгромила «Валенсию», Суарес оформил дубль
  • 23:47
    • «Интер» в большинстве одолел «Удинезе»
  • 21:23
    • «Манчестер Сити» проиграл «Норвичу»
  • 20:58
    • «Локомотив» обыграл «Сочи» благодаря голу Крыховяка
  • 18:26
    • «Спартак» в Москве проиграл «Уралу»
    Все новости спорта

    ПСВ разгромил «Витесс» Слуцкого

    ПСВ
    «Витесс» с разгромным счетом проиграл ПСВ в матче 6-го тура чемпионата Голландии — 0:5.

    Дониелл Мален
    Дониелл Мален

    Все пять мячей в матче забил 20-летний форвард Дониелл Мален. Отметим, что он уже забивал пять мячей в матче, но это было во втором дивизионе.

    Последний игрок, который забивал пять мячей в Эредевизие был бомбардир «Херенвена» Бас Дост в выездном матче с «Эксельсиором» (0:5) 10 декабря 2011 года.

    «Витесс», которым руководит российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел первое поражение в чемпионате. Команда с 11-ю очками опустилась на третье место. Лидируют «Аякс» и ПСВ, у которых 13 очков и на один матч меньше.

    В 7-м туре ПСВ дома сыграет с «Аяксом». Матч состоится 22 сентября. «Витессу» предстоит домашняя игра с «Фортуной» (21 сентября). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Без тренера и без игры. Гол Жиго не спас «Спартак» от очередного унижения
  • 01:24
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Крылья Советов»
  • 2.10
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продолжит ли «Эйбар» свою традицию?
  • «Эйбар» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • Поднимется ли «Оренбург» со дна таблицы после матча с «Рубином»?
  • «Оренбург» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Справится ли «Севилья» с «Алавесом» в гостях?
  • «Алавес» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Реал» Футбол Примера. «Реал» одолел «Леванте», «Атлетико» проиграл «Реал Сосьедаду», «Барса» разгромила «Валенсию»Результаты матчей 4-го тура чемпионата Испании 00:100
  • 08:58
    • Фьюри победил Валлина перед повторным поединком с Уайлдером
  • 08:43
    • ПСВ разгромил «Витесс» Слуцкого
  • 08:29
    • Младший сын Симеоне стал игроком «Атлетико»
    Мохаммед Салах Футбол АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» обыграл «Лестер», «Ман Сити» проиграл «Норвичу»Обзор матчей 5 тура английской Премьер-лиги Вчера в 21:560
  • Экспресс дня

  • «Барселоне» придется несладко без Месси и Суареса
  • 4.58
    •
  • 08:14
    • Комличенко оформил дубль в чемпионате Чехии
  • 08:00
    • Гейджи победил Серроне в главном бою турнира UFC в Ванкувере
  • 23:34
    • Крыховяк: В Лиге чемпионов нужно играть лучше
    «Зенит» Футбол РПЛ. «Зенит» победил «Арсенал», «Спартак» проиграл «Урал», «Локо» одолел «Сочи»Обзор матчей девятого тура чемпионата России по футболу Вчера в 21:130
  • 20:36
    • Сборная России обыграла Северную Македонию на волейбольном ЧЕ
  • 20:31
    • Гол Неймара принес ПСЖ победу над «Страсбургом»
  • 19:30
    • Кононов: Могу ответить болельщикам только победами
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие