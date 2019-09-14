«Норвич» — «Манчестер Сити»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 5-го тура Английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу надсо счетом 3:2.

Счет в матче на 18-й минуте открыли хозяева. Буэндия закрутил мяч с углового к дальней от ворот части штрафной, где никто не помешал Маклину выпрыгнуть — и Кенни головой вколотил мяч под дальнюю штангу ворот «Сити».

На 28-й минуте «Норвич» поймал соперника на контратаке и блестяще реализовал свой шанс. Буэндия вырезал дальнюю передачу в штрафную на Пукки, тот, будучи на углу вратарской, увидел свободного Кантвелла, отдал ему пас, и Тодд спокойно поразил пустой угол ворот.

«Сити» отквитал один мяч перед перерывом. На 44-й минуте Бернарду Силва здорово закрутил мяч в штрафную с левого фланга. Агуэро убежал от опекуна и головой уложил мяч точно под правую штангу.

На 50-й минуте «Норвич» восстановил отрыв. Отаменди в простой ситуации завозился с мячом у своей штрафной, позволив Буэндии себя обокрасть. Он вытянул на себя Эдерсона и покатил мяч на Пукки, который мощно пробил под перекладину от линии вратарской.

«МанСити» вновь сократил отрыв на 88-й минуте, благодаря голу Родриго Эрнандеса, но отыграться «горожане» не сумели.

«Норвич» набрал шесть очков и поднялся на 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити», имея в активе десять очков, расположился на второй строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» на своем поле сыграет против «Уотфорда», а «Норвич» в гостях встретится с «Бернли». 0