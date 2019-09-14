АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» сыграет с «Лестером», а «Ман Сити» постарается одолеть «Норвич»

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» 3:1
В 5 туре АПЛ «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл». «Сорокам» удалось выйти вперед, однако затем «мерсисайдцы» выровняли положение и даже выиграли первый тайм. Дубль оформил Садио Мане.
Первый гол в матче забил Йетро Виллемс. Футболист сделал это на 7 минуте встречи. После этого «красные» полностью взяли инициативу в свои руки.
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Счет хозяева сравняли на 28 минуте. В штрафную после передачи Робертсона вошел Мане и отправил мяч в дальний гол. На 40 минуте сенегалец забил второй гол «Ливерпуля», выведя его вперед.
С передачи Фирмино Мохаммед Салах отметился своим первым голом в этой игре и 4 мячом в сезоне.
«Ливерпуль» опережает «Ман Сити» на 5 очков, однако «горожане» имеют игру в запасе. В любом случае «мерсисайдцы» останутся на первой строчке с 15 очками. «Ньюкасл» отправился на 16 позицию. У команды Стива Брюса 4 пункта.
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