АПЛ. «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла», «МЮ» сыграет с «Лестером», а «Ман Сити» постарается одолеть «Норвич»

С 14 по 16 сентября будут проходить матчи 5 тура АПЛ. Будет немало интересных противостояний. В частности стоит выделить поединок «МЮ» и «Лестера», а также матч «Вулверхэмптона» с «Челси»

«Ливерпуль» — «Ньюкасл» 3:1

В 5 туре АПЛ «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл». «Сорокам» удалось выйти вперед, однако затем «мерсисайдцы» выровняли положение и даже выиграли первый тайм. Дубль оформил Садио Мане.

Первый гол в матче забил Йетро Виллемс. Футболист сделал это на 7 минуте встречи. После этого «красные» полностью взяли инициативу в свои руки.

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Счет хозяева сравняли на 28 минуте. В штрафную после передачи Робертсона вошел Мане и отправил мяч в дальний гол. На 40 минуте сенегалец забил второй гол «Ливерпуля», выведя его вперед.

С передачи Фирмино Мохаммед Салах отметился своим первым голом в этой игре и 4 мячом в сезоне.

«Ливерпуль» опережает «Ман Сити» на 5 очков, однако «горожане» имеют игру в запасе. В любом случае «мерсисайдцы» останутся на первой строчке с 15 очками. «Ньюкасл» отправился на 16 позицию. У команды Стива Брюса 4 пункта.

АПЛ. 5 тур «Ливерпуль» — «Ньюкасл» «Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Окслейд-Чемберлен (Милнер, 75), Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 84), Мане, Ориги (Фирмино, 37), Салах«Ньюкасл»: Дубравка, Виллемс, Дамметт, Крафт (Манкильо, 67), Ласселс, Хэйден, Шелви, Атсу, Альмирон (Муто, 67), Шер (Фернандес, 80), ЖоэлинтонГолы: 0:1 — 7 Виллемс, 1:1 — 28 Мане, 2:1 — 40 Мане, 3:1 — 72 Салах

Брайтон — Бёрнли

14 сентября 17:00

Вулверхэмптон — Челси

14 сентября 17:00

Манчестер Юнайтед — Лестер

14 сентября 17:00

Тоттенхэм — Кристал Пэлас

14 сентября 17:00

Шеффилд Юнайтед — Саутгемптон

14 сентября 17:00

Норвич — Манчестер Сити

15 сентября 19:30

Борнмут — Эвертон

15 сентября 16:00

Уотфорд — Арсенал

16 сентября 18:30

Астон Вилла — Вест Хэм

16 сентября 22:00