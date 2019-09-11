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    • УЕФА объявила название нового еврокубкового турнира
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    УЕФА объявила название нового еврокубкового турнира

    УЕФА
    Издание Bild сообщает о том, что УЕФА придумала название нового еврокубкового турнира. Со следующего сезона может появиться турнир под названием Лига Конференций.

    Трофей Лиги чемпионов
    Трофей Лиги чемпионов

    Известно, что соревнование будет третьим после Лиги Европы. Формат будет схож с тем, который принят в Лиге чемпионов, то есть туда попадут 32 команды, которые разделят на 8 групп с четырьмя участниками в каждой.

    В стадию плей-офф будут выходить команды, занявшие первые места в своих квартетах. Клубы, которые окажутся на второй и третьей строчке поборются за еще одну путевку в плей-офф. Как и в Лиге Европы, победитель сможет подняться на следующий уровень и обеспечить себе участие в ЛЕ на следующий сезон. 0

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