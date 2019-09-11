УЕФА объявила название нового еврокубкового турнира

Издание Bild сообщает о том, чтопридумала название нового еврокубкового турнира. Со следующего сезона может появиться турнир под названием

Известно, что соревнование будет третьим после Лиги Европы. Формат будет схож с тем, который принят в Лиге чемпионов, то есть туда попадут 32 команды, которые разделят на 8 групп с четырьмя участниками в каждой.

В стадию плей-офф будут выходить команды, занявшие первые места в своих квартетах. Клубы, которые окажутся на второй и третьей строчке поборются за еще одну путевку в плей-офф. Как и в Лиге Европы, победитель сможет подняться на следующий уровень и обеспечить себе участие в ЛЕ на следующий сезон. 0