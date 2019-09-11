Тренер сборной Косово: Мы показали хороший футбол и не сдавались

Бернар Шалланд
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«Мы могли всей командой прижаться к воротам и не играть в футбол или же искать только короткий пас, но при этом все равно проиграть 0:4 или 0:5. Я не доволен первым таймом, но беру ответственность на себя.
Если посмотреть на второй тайм, то мы можем гордиться этой командой, она показала хороший футбол и не сдавалась», — приводит слова Шалланда пресс-служба УЕФА.
Англия идет на первом месте в группе А, набрав 12 очков, а Косово занимает вторую позицию с 8 баллами. 0