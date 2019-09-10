Англия забила пять мячей Косово, Чехия разгромила Черногорию

одержала домашнюю победу над(5:3) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе А.

В составе англичан дубль оформил Джейдон Санчо, еще по разу отличились Рахим Стерлинг и Гарри Кейн. Еще один мяч косовский защитник Мергрим Войвода забил в свои ворота.

За косовскую команду два мяча забил Валон Бериша, а Ведат Мурики забил с «точки». Косовары открыли счет уже на 34-й секунде — это самый быстрый гол в истории сборной.

Отметим, что на 65-й минуте Гарри Кейн не реализовал пенальти.

По итогам встречи англичане закрепились на первом месте в группе А, набрав 12 очков, а Косово идет на второй позиции, у коллектива 8 очков.

В следующем туре 11 октября Англия сыграет в гостях с Чехией, а Косово тремя днями позже примет Черногорию.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A Англия — Косово — 5:3 (5:1) Голы: В.Бериша, 1 (0:1). Стерлинг, 8 (1:1). Кейн, 19 (2:1). Войвода, 38 — в свои ворота (3:1). Санчо, 44 (4:1). Санчо, 45+1 (5:1). В.Бериша, 49 (5:2). Муричи, 55 — с пенальти (5:3)Нереализованный пенальти: Кейн, 65 (вратарь)Англия: Пикфорд, Александр-Арнолд, Кин, Магуайр, Чилвелл, Стерлинг, Райс, Хендерсон, Баркли (Маунт, 83), Санчо (Рэшфорд, 85), КейнКосово: Мурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Хадергьонай, Муслия (Пакарада, 46), Халими, Воца (Раскай, 59), Целина, В.Бериша (Хасани, 85), МуричиПредупреждения: Халими, 64. Пакарада, 65. Алити, 70. В.Бериша, 83. Раскай, 86

В другом матче группы сборная Чехии на выезде разгромила команду Черногории со счетом 3:0.

Счет на 54-й минуте открыл Томаш Соучек, на 57-й минуте Лукаш Масопуст удвоил преимущество, а в компенсированное время Владимир Дарида реализовал пенальти.