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    Англия забила пять мячей Косово, Чехия разгромила Черногорию

    Евро-2020 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Чехии
    Сборная Англии одержала домашнюю победу над командой Косово (5:3) в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе А.

    Англия — Косово
    Англия — Косово

    В составе англичан дубль оформил Джейдон Санчо, еще по разу отличились Рахим Стерлинг и Гарри Кейн. Еще один мяч косовский защитник Мергрим Войвода забил в свои ворота.

    За косовскую команду два мяча забил Валон Бериша, а Ведат Мурики забил с «точки». Косовары открыли счет уже на 34-й секунде — это самый быстрый гол в истории сборной.

    Отметим, что на 65-й минуте Гарри Кейн не реализовал пенальти.

    По итогам встречи англичане закрепились на первом месте в группе А, набрав 12 очков, а Косово идет на второй позиции, у коллектива 8 очков.

    В следующем туре 11 октября Англия сыграет в гостях с Чехией, а Косово тремя днями позже примет Черногорию.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
    Англия — Косово — 5:3 (5:1)
    Голы: В.Бериша, 1 (0:1). Стерлинг, 8 (1:1). Кейн, 19 (2:1). Войвода, 38 — в свои ворота (3:1). Санчо, 44 (4:1). Санчо, 45+1 (5:1). В.Бериша, 49 (5:2). Муричи, 55 — с пенальти (5:3)Нереализованный пенальти: Кейн, 65 (вратарь)Англия: Пикфорд, Александр-Арнолд, Кин, Магуайр, Чилвелл, Стерлинг, Райс, Хендерсон, Баркли (Маунт, 83), Санчо (Рэшфорд, 85), КейнКосово: Мурич, Войвода, Ррахмани, Алити, Хадергьонай, Муслия (Пакарада, 46), Халими, Воца (Раскай, 59), Целина, В.Бериша (Хасани, 85), МуричиПредупреждения: Халими, 64. Пакарада, 65. Алити, 70. В.Бериша, 83. Раскай, 86

    В другом матче группы сборная Чехии на выезде разгромила команду Черногории со счетом 3:0.

    Счет на 54-й минуте открыл Томаш Соучек, на 57-й минуте Лукаш Масопуст удвоил преимущество, а в компенсированное время Владимир Дарида реализовал пенальти.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа A
    Черногория — Чехия — 0:3 (0:0)
    Голы: Соучек, 54 (0:1). Масопуст, 58 (0:2). Дарида, 90+5 — с пенальти (0:3)Черногория: Петкович, Томашевич, Радунович (Савичевич, 73), Вешович, Марушич, Косович (Бечирай, 73), Вукчевич (Бакич, 68), Лагатор, Хочко, Больевич, МугошаЧехия: Вацлик, Сухи (Брабец, 46), Челустка, Цоуфал, Боржил, Дарида, Янкто, Масопуст (Копиц, 77), Соучек, Крал, Шик (Крменчик, 90+2)Предупреждения: Радунович, 53. Янкто, 75. Марушич, 75. Соучек, 82
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