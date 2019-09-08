Бернарду Силва назвал главную цель Португалии в отборочном цикле Евро-2020

Футболисти сборнойназвал главную задачу португальской команды в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года. Игрок заявил, что португальцы рассчитывают только на первое место в группе, сообщает официальный сайт UEFA.

«Нам нужны были все эти голы, а не только мой. Мы начали игру на высокой ноте, но затем возникли проблемы. Мы допустили несколько ошибок, но в целом игра была хорошей. Мы поняли, что нет лёгких игр, постоянно надо бороться. С Литвой было тяжело, с Украиной возникли проблемы. Наша цель — быть первыми в группе, но сначала нам нужно победить в Литве», — заявил Силва.

Португалия добыла победу над Сербией, выиграв со счетом 2:4. Теперь команде предстоит выезд в Литву. На данный момент португальский коллектив занимает второе место в группе B. 0