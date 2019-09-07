Вертонген назвал матч с Сан-Марино странным

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгиипрокомментировал разгромную победу над Сан-Марино (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

«Это был действительно странный матч. Первый тайм получился сложным, второй тайм прошел намного лучше. Мы слишком сильно хотели форсировать события, сбиваясь на индивидуальную игру.

Затем вы смотрите друг на друга и думаете: "Как это возможно?" Но мы не должны быть слишком драматичны по этому поводу. Лидируем в своей группе и набрали три очка. В понедельник предстоит важный матч, там мы можем сделать важный шаг к Евро», — приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.

Сборная Бельгии с 15 очками продолжает идти без потерь и возглавлять турнирную таблицу группы I. Сан-Марино — главный аутсайдер группы — 0 очков, разница мячей 0:24 и последнее место в секстете. 0