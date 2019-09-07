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    Вертонген назвал матч с Сан-Марино странным

    Евро-2020 Сборная Бельгии Тоттенхэм
    Защитник «Тоттенхэма» и сборной Бельгии Ян Вертонген прокомментировал разгромную победу над Сан-Марино (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

    Ян Вертонген
    Ян Вертонген

    «Это был действительно странный матч. Первый тайм получился сложным, второй тайм прошел намного лучше. Мы слишком сильно хотели форсировать события, сбиваясь на индивидуальную игру.

    Затем вы смотрите друг на друга и думаете: "Как это возможно?" Но мы не должны быть слишком драматичны по этому поводу. Лидируем в своей группе и набрали три очка. В понедельник предстоит важный матч, там мы можем сделать важный шаг к Евро», — приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.

    Сборная Бельгии с 15 очками продолжает идти без потерь и возглавлять турнирную таблицу группы I. Сан-Марино — главный аутсайдер группы — 0 очков, разница мячей 0:24 и последнее место в секстете. 0

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