Шотландия — Россия: счет матча — 1:2, обзор голов

В рамках пятого тура квалификации на чемпионат Европы-2020в Глазго играла против

Встреча завершилась победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 2:1.

Шотландцы вышли вперед на одиннадцатой минуте матча — после навеса с правого фланга Маринато Гилерме отбил мяч прямо на Джона Макгинна, который из центра штрафной отправил сферу в сетку.

Отыграться российской сборной удалось на 40-й минуте. Мяч от игрока шотландской сборной отскочил в район одиннадцатиметровой отметки к Артему Дзюбе, который пробил точно в цель.

На 59-й минуте сборная России вышла вперед. Александр Головин от правого края штрафной выполнил прострел на дальнюю штангу, а Стивен О'Доннелл, пытаясь помешать Юрию Жиркову замкнуть передачу, отправил мяч в собственные ворота.

В конце матча россияне могли забивать третий гол, но после удара Александра Ерохина защитник шотландской сборной успел выбить мяч, который катился в ворота.

Сборная России одержала четвертую победу в квалификации, набрала 12 очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии — 6 очков и четвертая строчка.