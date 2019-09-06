ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле Гуннар СульшерДно уже близко. Кто тянет команду Сульшера вниз?
  • 23:39
    • Россия одержала волевую победу над Шотландией
  • 23:56
    • Нидерланды в результативном матче обыграли Германию
  • 22:04
    • ЦСКА в овертайме дожал «Нефтехимик»
  • 21:51
    • Яндач уволен с поста главного тренера «Металлурга»
  • 21:38
    • «Локомотив» дома уступил «Торпедо»
    Все новости спорта

    Россия одержала волевую победу над Шотландией

    Шотландия — Россия: счет матча — 1:2, обзор голов

    Сборная России Футбол России Евро-2020
    В рамках пятого тура квалификации на чемпионат Европы-2020 сборная России в Глазго играла против сборной Шотландии.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Встреча завершилась победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 2:1.

    Шотландцы вышли вперед на одиннадцатой минуте матча — после навеса с правого фланга Маринато Гилерме отбил мяч прямо на Джона Макгинна, который из центра штрафной отправил сферу в сетку.

    Отыграться российской сборной удалось на 40-й минуте. Мяч от игрока шотландской сборной отскочил в район одиннадцатиметровой отметки к Артему Дзюбе, который пробил точно в цель.

    На 59-й минуте сборная России вышла вперед. Александр Головин от правого края штрафной выполнил прострел на дальнюю штангу, а Стивен О'Доннелл, пытаясь помешать Юрию Жиркову замкнуть передачу, отправил мяч в собственные ворота.

    В конце матча россияне могли забивать третий гол, но после удара Александра Ерохина защитник шотландской сборной успел выбить мяч, который катился в ворота.

    Сборная России одержала четвертую победу в квалификации, набрала 12 очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии — 6 очков и четвертая строчка.

    Евро-2020. Квалификация. Группа I
    Шотландия — Россия — 1:2 (1:1)
    Голы: Макгинн, 11 (1:0). Дзюба, 40 (1:1). О`Доннел, 59 — в свои ворота (1:2)Шотландия: Маршалл, О`Доннел, Малгрю, Купер, Робертсон, Макгинн (Кристи, 62), Макгрегор, Мактоминэй (Филлипс, 78), Форрест (Маклин, 62), Макберни, ФрэйзерРоссия: Гильерме, Мариу Фернандес, Джикия, Семенов, Кудряшов, Ионов (Ерохин, 80), Оздоев, Зобнин (Баринов, 66), Головин (Ахметов, 89), Жирков, ДзюбаПредупреждения: Купер, 46. Зобнин, 55. Маклин, 70. Баринов, 71. Ахметов, 90
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Черчесов ставит на опыт
  • 27/08/2019 в 18:51
    •
  • Прогноз
  • Сербия — Португалия
  • 4.75
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отомстит ли США Мексике за поражение в финале ЗКК-2019?
  • США — Мексика. Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Как сложится первый матч Бразилии после Кубка Америки?
  • Бразилия — Колумбия. Прогноз и ставки
  • 3.25
    •
  • Победит ли Коста-Рика Уругвай?
  • Коста-Рика — Уругвай. Прогноз и ставки
  • 4.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Играть3999 рублей для новичков ИгратьФрибет 1000 рублей ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть4000 рублей для новичков
    Тоже интересно
    Жоау Феликс Футбол Чемпионский вид. «Атлетико» готов побороться за титулВпервые за долгое время мадридский клуб выглядит фаворитом чемпионской гонки Ла Лиги 04/09/2019 в 22:360
  • 19:44
    • «Автомобилист» нанес СКА первое поражение в сезоне
  • 19:16
    • Россию и Казахстан в отборе на Евро-2020 рассудят арбитры из Черногории
  • 13:08
    • Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
    Неймар Футбол Неймар остался в ПСЖ. Кто выиграл, а кто проиграл?Рассматриваем победителей и проигравших из-за несостоявшегося трансфера бразильца 04/09/2019 в 14:050
  • Экспресс дня

  • Сможет ли Россия увезти из Шотландии три очка?
  • 3.82
    •
  • 00:11
    • Квалификация Евро-2020: результаты 6 сентября
  • 21:19
    • Отбор на Евро-2020: Белоруссия одержала первую победу, Казахстан сыграл вничью
  • 20:35
    • Шотландия и Россия назвали стартовые составы
    Погба пока что остается в «МЮ» Футбол Топ-7 неразрешенных трансферных вопросов летаЧто топ-клубам Европы не удалось минувшим летом? 04/09/2019 в 03:280
  • 19:58
    • «Витязь» всухую обыграл «Магнитку»
  • 19:30
    • Нурмагомедов: План один — валить и бить
  • 17:05
    • Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие