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    Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

    Между тем Скандалы Светская жизнь Зенит Краснодар Футбол России
    Алексеевский суд освободил футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева условно-досрочно, сообщает «Интерфакс».

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    Также по УДО вышел осужденный вместе с ними брат Кокорина — Кирилл. Если решение суда не будет обжаловано, оно вступит в силу через десять дней.

    По словам замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний Валерия Максименко, за время пребывания под стражей футболисты внесли большой вклад в пропаганду здорового образа жизни, достойно себя зарекомендовали с точки зрения ФСИН и администрации колонии.

    Благодаря им в СИЗО создаются спортивные площадки, турники, перекладины, брусья, закупается спортивный инвентарь, а больше половины заключенных, «которые раньше просто сидели и курили, благодаря футболистам стали вести здоровый образ жизни», а в их коллективе стало меньше мелких нарушений и больше дисциплины.

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    • «Наказание возымело действие, они давно исправились и сейчас это совсем другие люди. Конечно, пора их отпускать», — заявил Максименко.

    Напомним, что 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к заключению на срок 1,5 года, а Мамаева — на 1 год и 5 месяцев. 0

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