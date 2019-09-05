Сборная Испании в меньшинстве удержала победу над Румынией

На 27-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Дяк в центре румынской штрафной наступил на ногу Себальосу. Одиннадцатиметровый реализовал Серхио Рамос.
На 47-й минуте испанцы удвоили преимущество. Себальос заметил забегание Алабы, прошла своевременная проникающая передача к краю штрафной, а последующий прострел Жорди вдоль ворот без помех замкнул Пако Алькасер.
На 59-й минуте Румыния отквитала один мяч. Бензар с фланга исполнил навес в штрафную, Пушкаш сделал скидку к вратарской, Флорин Андоне открылся между двух защитников и головой переправил мяч в ворота.
На 79-й минуте Испания осталась в меньшинстве. Гости провалились в центре обороны после разрезающей передачи Максима, рассчитанной на рывок Пушкаша. Льоренте в метре от штрафной Испании сфолил, получив прямую красную карточку.
В другом матче группы сборная Швеции на выезде разгромила команду Фарерских островов — 4:0.
Дублем в составе шведской команды отметился полузащитник Александер Исак, поразивший ворота соперника на 12-й и 15-й минутах.
Еще по одному мячу забили защитник Виктор Линделёф на 23-й минуте и хавбек Робин Куайсон на 41-й.
Еще в одном матче квартета F сборная Норвегии на своем поле победила команду Мальты со счетом 2:0.
Счет в матче на 33-й минуте открыл полузащитник Сандер Берге, а в добавленное к первому тайму время нападающий норвежцев Джошуа Кинг реализовал пенальти.
Сборная Испании с 15 очками возглавляет турнирную таблицу группы, Швеция (10) — вторая, Норвегия (8) — третья. Далее расположились Румыния (7), Мальта (3) и Фарерские острова (0)..Stat1Match Румыния — Испания — 1:2 (0:1) 0