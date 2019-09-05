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    Сборная Испании в меньшинстве удержала победу над Румынией

    Евро-2020 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Швеции Сборная Румынии
    Сборная Испании одержала гостевую победу над командой Румынии (2:1) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F.

    Испания — Румыния
    Испания — Румыния

    На 27-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Дяк в центре румынской штрафной наступил на ногу Себальосу. Одиннадцатиметровый реализовал Серхио Рамос.

    На 47-й минуте испанцы удвоили преимущество. Себальос заметил забегание Алабы, прошла своевременная проникающая передача к краю штрафной, а последующий прострел Жорди вдоль ворот без помех замкнул Пако Алькасер.

    На 59-й минуте Румыния отквитала один мяч. Бензар с фланга исполнил навес в штрафную, Пушкаш сделал скидку к вратарской, Флорин Андоне открылся между двух защитников и головой переправил мяч в ворота.

    На 79-й минуте Испания осталась в меньшинстве. Гости провалились в центре обороны после разрезающей передачи Максима, рассчитанной на рывок Пушкаша. Льоренте в метре от штрафной Испании сфолил, получив прямую красную карточку.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
    Голы: Серхио Рамос, 29 — с пенальти (0:1). Пако Алькасер, 47 (0:2). Андоне, 59 (1:2)Румыния: Тэтэрушану, Бензар, Неделчару, Кирикеш, Григоре, Тошка, Марин, Станчу (Хаджи, 63), Дяк (Максим, 72), Пушкаш, Кешеру (Андоне, 56)Испания: Аррисабалага, Хесус Навас, Льоренте, Серхио Рамос, Жорди Альба, Бускетс, Руис, Сауль, Родриго (Оярсабаль, 71), Пако Алькасер (Эрмосо, 85), Себальос (Сарабия, 77)Предупреждения: Серхио Рамос, 29. Марин, 31. Сауль, 76Удаление: Льоренте, 79

    В другом матче группы сборная Швеции на выезде разгромила команду Фарерских островов — 4:0.

    Дублем в составе шведской команды отметился полузащитник Александер Исак, поразивший ворота соперника на 12-й и 15-й минутах.

    Еще по одному мячу забили защитник Виктор Линделёф на 23-й минуте и хавбек Робин Куайсон на 41-й.

    Чемпионат Европы. Отборочный турнир. Группа F
    Фарерские острова — Швеция — 0:4 (0:4)
    Голы: Исак, 12 (0:1). Исак, 15 (0:2). Линделеф, 23 (0:3). Куэйсон, 41 (0:4)Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Бальдвинссон, Р.Йоенсен (Ватнсдаль, 46), Давидсен, Аскхам, Ватнхамар, Ханссон, Хендрикссон Ольсен (М.Ольсен, 76), Фредериксберг (Бьярталид, 63), ЭдмундссонШвеция: Р.Ольсен, Гранквист, Лустиг (Крафт, 46), Бенгтссон, Линделеф, Ларссон (Дурмаз, 73), Экдаль (Свенссон, 63), Куэйсон, Олссон, Берг, ИсакПредупреждение: Грегерсен, 28

    Еще в одном матче квартета F сборная Норвегии на своем поле победила команду Мальты со счетом 2:0.

    Счет в матче на 33-й минуте открыл полузащитник Сандер Берге, а в добавленное к первому тайму время нападающий норвежцев Джошуа Кинг реализовал пенальти.

    Сборная Испании с 15 очками возглавляет турнирную таблицу группы, Швеция (10) — вторая, Норвегия (8) — третья. Далее расположились Румыния (7), Мальта (3) и Фарерские острова (0)..Stat1Match Румыния — Испания — 1:2 (0:1) 0

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