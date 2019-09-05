Тренер «Зенита»: Малком приехал в Россию, чтобы вернуться в сборную Бразилии

Бразильский тренер «Зенита»рассказал о настрое, отметив, что форвард постарается проявить себя и вернуться в национальную команду.

Нападающий перебрался в РПЛ минувшим летом из «Барселоны». Сумма сделки составила 40 млн евро.

«Малком амбициозный парень. Приехал в Россию, чтобы доказать: он может быть лидером команды, все время играть и, конечно, вернуться в сборную Бразилии…

В России пока нет проблемы, которая бы его удивила. Только в первые дни жаловался на пробки.

Я ему сказал: "Питер — еще не Москва". Знаю, какое в Москве движение. Хотя Малком из Сан-Паулу, там тоже часто пробки.

А здесь у него все в порядке, люди из клуба помогают освоиться. Посмотрим, как зима на него подействует», — приводит слова специалиста «Спорт день за днем». 0