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    Глушаков: Друзья-агенты Карреры разрушили «Спартак» интригами

    Спартак Ахмат РПЛ Футбол России Календарь РПЛ
    Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, ныне выступающий за «Ахмат», прокомментировал слова бывшего тренера красно-белых Аттилы Мальфатти.

    Денис Глушаков и Массимо Каррера
    Денис Глушаков и Массимо Каррера

    Итальянский специалист заявлял, что Глушаков, Дмитрий Комбаров и Артём Ребров — средние игроки, которые бы ничего не выиграли без Массимо Карреры.

    «У каждого может быть своё мнение, но, когда мы выиграли золото, он всё же был не с нами, а в юношеской академии "Юве".

    В играх важна статистика, пусть посмотрит количество моих игр за сборную, на чемпионате мира и Европы, проанализирует сколько в чемпионском сезоне Глушаков принёс очков, а потом пусть повторит свои слова.

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    • Он вообще какое отношение имеет к чемпионству? Где он тогда был? А вот заслуга Массимо, безусловно, была огромной.

    Но, повторю, важна и команда футболистов, костяк, чтобы все оставались единомышленниками. И этот коллектив жил бы и дальше, если бы его не разрушали и не подтачивали изнутри.

    "Спартак" стал похож на яблоню, которая перестала плодоносить из-за того, что в неё залезли черви.

    Этим людям не отказываю в определённых профессиональных навыках. Просто роль агентов их перестала устраивать, им важно было всё решать.

    Но если вы глобально занимаетесь командой, то должны чётко подбирать игроков, которые и психологически, и по стилю подходят коллективу и идеям тренера.

    А вы его покупаете, зная, что человек не будет играть. Потом зарабатываете, сажаете на лавку и пытаетесь продать, чтобы купить новых. Есть оборот, деньги текут, вам хорошо, а выигрывает команда или нет — наплевать.

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    Это позиционируется, что я много взял на себя. А я был в ответе за коллектив, есть определённая роль капитана.

    Ведь, в конечном счёте, за игру ругали бы не Карреру, а Глушакова, Комбарова, Реброва, Ещенко. Мы были ответственны за неудачи, нас было удобнее всего растоптать.

    Каррера в эти минуты оставался героем, а его друзья, вероятно, просто наслаждались финансовой стабильностью», — сказал Глушаков в интервью «Чемпионату». 0

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