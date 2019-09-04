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    Лилиан Тюрам: Много разговоров о расизме и никаких действий

    Между тем
    Лилиан Тюрам, который в свое время выступал за сборную Франции, а также за такие команды как «Ювентус» и «Барселона», прокомментировал ситуацию с расизмом в футболе. Интервью француза приводит издание Corriere dello Sport.

    Лилиан Тюрам
    Лилиан Тюрам

    «Болельщики не будут учиться, потому что сейчас много разговоров и никаких действий. Если ничего не будет делаться, то вы даёте им право продолжать вести себя определённым образом. Очевидно, что ответственные лица сейчас не считают расизм столь серьёзным вопросом. Есть много людей, которые подчёркивают необходимость изменить ситуацию, но при этом ничего не делают. На мой взгляд, те, кто ничего не делает, находятся на одном уровне с теми, кто проявляет расизм. Некоторые могут рассердиться на мои слова, но я так вижу. Все говорят: "Мы должны что-то сделать" — но ничего не делают. Таким образом, расисты думают, что они правы», — сделал такое заявление Тюрам в своем интервью.

    Вопрос расизма в футболе актуален как никогда. В последнее время случаи расовой дискриминации проявляются в Италии. Одной из жертв непонимания со стороны публики стал футболист Ромелу Лукаку. Главный наставник «Интера» Антонио Конте вступился за форварда и призвал итальянцев быть благоразумными. 0

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