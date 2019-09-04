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    «Марсель» подписал капитана «Нанта»

    Трансферы Футбол Франции Нант Марсель
    «Марсель» объявил о переходе капитана «Нанта» Валентина Ронжье, сообщает официальный сайт «южан».

    Валентин Ронжье
    Валентин Ронжье

    Стоимость трансфера не разглашается, но предполагается, что она составила 13 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов и 50% в случае дальнейшей перепродажи. Контракт Ронжье рассчитан на пять лет — до 2024 года.

    Примечательно, что трансфер случился уже после закрытия трансферного окна. Дело в том, что во Франции есть «правило джокера» — клубы могут подписать одного футболиста между летним и зимним трансферным окном, если он при этом уже зарегистрирован во французской футбольной федерации.

    Ронжье выступал за «Нант» с 2014 года. В составе «канареек» он провел 135 матчей в чемпионате Франции, забив 10 голов и отдав 13 результативных передач. 0

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