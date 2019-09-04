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    Гончаренко прокомментировал жеребьевку Кубка России

    Кубок России Футбол России ЦСКА Алания
    Главный тренер московского ЦСКА поделился с журналистами своими мыслями по поводу предстоящего матча в 1/16 Кубка России. «Армейцам» попался клуб «Алания».

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Первая мысль после жеребьевки была, что на ней явно присутствовал Дзагоев. Сказал ему, чтобы он теперь был готов к этому матчу. Обещал, что будет!

    У нас Алан из Владикавказа, оттуда же принадлежащий нам Хетаг Хосонов. Это футбольный регион, команда была чемпионом страны. Все мы желаем, чтобы "Алания" опять возродилась, вышла в Премьер-лигу.

    Знаем, что она начинает подниматься, пришло новое руководство в лице Владимира Габулова, правильный тренер — Спартак Гогниев. Понимаем, что нас ждет напряженный матч.

    Во Владикавказе активные болельщики, которые любят футбол и яростно поддерживают свою команду. Посмотрим, кто у нас сможет подойти к этому матчу в таком плотном, напряженном графике.

    В любом случае нам хотелось бы наконец-то шагнуть в следующий раунд, чего не удавалось сделать несколько лет подряд.

    Сейчас график с Кубком очень плотный, но зато в случае выхода в 1/8 финала снова смогут получить практику футболисты, которые редко появляются на поле. Так что мы будем стараться пройти дальше», — приводит слова наставника ЦСКА официальный сайт клуба.

    Напомним, что матчи 1/16 Кубка России пройдут 25 и 26 сентября. 0

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