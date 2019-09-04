Джан недоволен непопаданием в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

Туринскийрешил не заявлятьна матчи Лиги чемпионов. Для самого футболиста это стало неожиданностью, и теперь он недоволен сложившейся ситуацией, сообщает Bild.

«У меня нет объяснения. Сарри позвонил мне, но разговор не продлился и минуты. Это огромное разочарование. Я должен играть в Лиге чемпионов. Я шокирован и зол.

Я и мой представитель общались с другими клубами. Но после разговора с "Ювентусом" я решил остаться при одном условии — если буду играть в Лиге чемпионов.

Знал бы я раньше, не остался бы в "Ювентусе". Я сделаю выводы и буду общаться с клубом и со своим агентом», — пишет издание.

Эмре Джан реже стал попадать в стартовый состав «Ювентуса». В этом сезоне футболист появился на поле лишь раз. Он вышел на замену в матче с «Наполи». 0