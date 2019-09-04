Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов

На официальном сайте туринскогопоявилась заявка команды на Лигу чемпионов. В ней не оказалось

Немец турецкого происхождения и хорват не попали в список по неизвестным причинам, а Кьеллини получил травму колена и выбыл на 6 месяцев.

Таким образом, заявка «туринцев» на этот турнир выглядит так: Джанлуиджи Буффон, Войчех Щенсны, Карло Пинсольо, Маттиа Де Шильо, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур, Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески. 0