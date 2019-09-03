Томас Цорн рассказал об итогах собрания клубов РПЛ

Генеральный директор московскогорассказал о том, как прошло собрание представителей клубов Российской Премьер-лиги. В частности, топ-менеджер «красно-белых» поделился результатами беседы касательно работы арбитров.

«Сегодня состоялось общее собрание клубов РПЛ. На повестке было несколько важных вопросов, включая формат проведения Кубка России, а также работу "Матч ТВ" как основного вещателя и технического подрядчика системы видеоассистента рефери.

Ключевым на повестке стал вопрос судейства, обсуждение которого не оставило равнодушным никого из участников заседания.

Обсуждались двойные стандарты при трактовке судьями идентичных эпизодов в разных матчах. То же касается подхода судейского корпуса к оценке работы арбитров. Одних за ошибки бессрочно отстраняют, другим же дают работать практически сразу, через тур.

Позиция ФК "Спартак-Москва" по обоим вопросам схожа — мы хотим, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и равными по отношению ко всем 16 клубам РПЛ» — сказал Цорн в пресс-службе московского клуба. 0