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    Томас Цорн рассказал об итогах собрания клубов РПЛ

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    Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о том, как прошло собрание представителей клубов Российской Премьер-лиги. В частности, топ-менеджер «красно-белых» поделился результатами беседы касательно работы арбитров.

    Томас Цорн
    Томас Цорн

    «Сегодня состоялось общее собрание клубов РПЛ. На повестке было несколько важных вопросов, включая формат проведения Кубка России, а также работу "Матч ТВ" как основного вещателя и технического подрядчика системы видеоассистента рефери.

    Ключевым на повестке стал вопрос судейства, обсуждение которого не оставило равнодушным никого из участников заседания.

    Обсуждались двойные стандарты при трактовке судьями идентичных эпизодов в разных матчах. То же касается подхода судейского корпуса к оценке работы арбитров. Одних за ошибки бессрочно отстраняют, другим же дают работать практически сразу, через тур.

    Позиция ФК "Спартак-Москва" по обоим вопросам схожа — мы хотим, чтобы подход и работа судейского корпуса были прозрачными и равными по отношению ко всем 16 клубам РПЛ» — сказал Цорн в пресс-службе московского клуба. 0

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