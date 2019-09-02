ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарЗакрытие трансферного окна. Лето 2019
  • 11:30
    • Хохлов подал в суд на МВД
  • 10:56
    • ПСЖ рассматривает вариант аренды Икарди
  • 10:47
    • Коноплянка близок к переходу в донецкий «Шахтер»
  • 10:15
    • «Зенит» близок к тому, чтобы расстаться с Робертом Маком
  • 10:01
    • «Рома» хочет арендовать Мхитаряна
    Все новости спорта

    Хохлов подал в суд на МВД

    Динамо Между тем Скандалы
    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов обратился в Замоскворецкий райсуд с иском к МВД, сообщает «Коммерсант».

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов

    По данным источника, специалист требует, чтобы ведомство выплатило ему 28,7 миллиона рублей компенсации за бездействие в деле о хищении средств вкладчиков банка «Замоскворецкий», которое было возбуждено 27 июня 2014 года.

    Вместе с Хохловым, потерявшим в банке 905 тысяч долларов, компенсации от МВД будут добиваться еще один тренер «Динамо» Юрий Никифоров, а также бывшие игроки сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма их требований составила 124,1 миллиона рублей.

    Ранее с иском к МВД обратился еще один обманутый вкладчик «Замоскворецкого» — бывший игрок сборной России Евгений Алдонин. Он требует взыскать с полицейского ведомства 47,3 миллионов рублей.

    В коллективном иске спортсменов отмечается, что за пять лет расследования следователи фактически саботировали работу, не проведя почерковедческих экспертиз документов, согласно которым деньги заявителей выводились из банка, не допросили сотрудников кредитного учреждения, причастность которых к этим операциям была выявлена. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 20 — 26 августа
  • 26/08/2019 в 20:54
    •
  • Прогноз
  • «Иртыш» — «Томь»
  • 1.51
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Добудет ли СКА победу в Магнитогорске?
  • «Металлург» Мг — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
  • Справится ли «Трактор» с «Витязем» у себя дома?
  • «Трактор» — «Витязь». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Начнет ли сезон «Автомобилист» с уверенной победы?
  • «Автомобилист» — «Северсталь». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Гризманн провалил вторую из трех игр за «Барселону» Футбол Неймар мешает «Барселоне» выигрыватьРеакция прессы на матч «Осасуна» — «Барселона» Вчера в 19:110
  • 08:55
    • Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в Бразилии
  • 08:36
    • «Севилья» и «Вест Хэм» договорились о переходе Чичарито
  • 08:15
    • Фанаты «Барселоны» хотят видеть Пике в статусе президента клуба
    «Севилья» Футбол Примера. «Атлетико» одолел «Эйбар», «Барса» сыграла вничью с «Осасуной», «Вильярреал» упустил победу над «Реалом»Результаты матчей 3-го тура чемпионата Испании 00:280
  • Экспресс дня

  • Продолжат ли «матрасники» идти без потерь?
  • 3.00
    •
  • 00:18
    • «Марсель» одержал победу над «Сент-Этьеном»
  • 23:54
    • Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»
  • 23:42
    • Гол Лукаку принес «Интеру» победу над «Кальяри»
    Гонсало Игуаин Футбол Туринское шоу. Автогол Кулибали принес «Юве» заслуженную победуМаурицио Сарри постепенно прививает команде свой стиль Вчера в 15:270
  • 21:00
    • Гол Жиркова принес «Зениту» победу над «Спартаком»
  • 23:18
    • Серена Уильямс обыграла Мартич и вышла в четвертьфинал US Open
  • 22:11
    • «Атлетико» одержал волевую победу над «Эйбаром»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие