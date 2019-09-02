Хохлов подал в суд на МВД

Главный тренер «Динамо»обратился в Замоскворецкий райсуд с иском к МВД, сообщает «Коммерсант».

По данным источника, специалист требует, чтобы ведомство выплатило ему 28,7 миллиона рублей компенсации за бездействие в деле о хищении средств вкладчиков банка «Замоскворецкий», которое было возбуждено 27 июня 2014 года.

Вместе с Хохловым, потерявшим в банке 905 тысяч долларов, компенсации от МВД будут добиваться еще один тренер «Динамо» Юрий Никифоров, а также бывшие игроки сборной России Андрей Каряка и Дмитрий Кириченко. Общая сумма их требований составила 124,1 миллиона рублей.

Ранее с иском к МВД обратился еще один обманутый вкладчик «Замоскворецкого» — бывший игрок сборной России Евгений Алдонин. Он требует взыскать с полицейского ведомства 47,3 миллионов рублей.

В коллективном иске спортсменов отмечается, что за пять лет расследования следователи фактически саботировали работу, не проведя почерковедческих экспертиз документов, согласно которым деньги заявителей выводились из банка, не допросили сотрудников кредитного учреждения, причастность которых к этим операциям была выявлена. 0