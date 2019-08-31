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    Стали известны стартовые составы «Рубина» и «Сочи»

    «Рубин» — «Сочи»: составы, прогноз, онлайн

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    Тренерские штабы казанского «Рубина» и ФК «Сочи» назвали стартовые составы на игру восьмого тура РПЛ.

    Игроки «Рубина»
    Игроки «Рубина»

    «Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Коновалов, Макаров, Кварацхелия, Давиташвили, Марков.

    Запасные: Коновалов, Городовой, Денисов, Гранат, Плиев, Старфельт, Акбашев, Кипиани, Закиров, Седов, Кьяртанссон, Микелтадзе.

    «Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Юрганов, Калугин, Бурмистров, Полоз, Цаллагов, Мостовой, Лагатор, Нобоа, Заболотный.

    Запасные: Фролов, Заболотный, Маргасов, Шакуро, Померко, Набиуллин, Бахтияров, Карапетян.

    Встреча пройдет на стадионе «Центральный» в Казани. Начало — в 14:00 по мск.

    Ознакомится с прогнозом на эту игру можно здесь. Следить за ходом поединка — тут. 0

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