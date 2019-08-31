«Рубин» — «Сочи». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч РПЛ 31 августа 2019 года

В 8 туре РПЛ «Рубин» будет принимать «Сочи». Матч состоится 31 августа на стадионе «Центральный». Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Сочи».

«Рубин»

После 7 туров казанская команда находится на 9 месте в турнирной таблице с 10 баллами в активе. За 7 матчей в рамках РПЛ «Рубин» забил 5 голов и столько же пропустил.

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Последний раз подопечные Эдуардо Докампо побеждали в 6 туре в домашней игре против тульского «Арсенала» (1:0). До этого было два поражения от лидеров чемпионата ЦСКА (0:1) и «Краснодара» (1:0).

Последний матч в Премьер-лиге «Рубин» также проиграл «Ростову» на выезде (2:1).

«Сочи»

Ни для кого не секрет, что «Сочи» считается одним из аутсайдеров российского первенства. На данный момент клуб из одноименного города с тремя очками в активе располагается на 15 месте в турнирной таблице РПЛ.

Лишь 3 из 7 матчей в РПЛ «барсы» закончили с ничейным результатом. Это были встречи с «Уфой» (0:0), ЦСКА (0:0) и «Оренбургом» (1:1).

Все остальные игры завершились для подопечных Александра Точилина исключительно поражениями.

Сперва «Сочи» уступил «Спартаку» (1:0), затем проиграл «Зениту» (0:2), влетел «Краснодару» (3:0), а также потерял очки в матче с «Уралом» (3:1).

Прогноз

На победу «Рубина» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.08, на ничью — 3,15, а на победу «Сочи» — 3,90.

Наш прогноз на матч — «Рубин» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,63. 0