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    Преподнесет ли «Сочи» сюрпризы «Рубину»?

    «Рубин» — «Сочи». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч РПЛ 31 августа 2019 года

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    Прогноз на «Рубин» — «Сочи»
    «Рубин»
    В 8 туре РПЛ «Рубин» будет принимать «Сочи». Матч состоится 31 августа на стадионе «Центральный». Начало встречи — в 14:00 мск. Прогноз на «Рубин» — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 31 Августа 2019 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 14:00 Сочи Сочи
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.00
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    «Рубин»

    После 7 туров казанская команда находится на 9 месте в турнирной таблице с 10 баллами в активе. За 7 матчей в рамках РПЛ «Рубин» забил 5 голов и столько же пропустил.

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    Последний раз подопечные Эдуардо Докампо побеждали в 6 туре в домашней игре против тульского «Арсенала» (1:0). До этого было два поражения от лидеров чемпионата ЦСКА (0:1) и «Краснодара» (1:0).

    Последний матч в Премьер-лиге «Рубин» также проиграл «Ростову» на выезде (2:1).

    «Сочи»

    Ни для кого не секрет, что «Сочи» считается одним из аутсайдеров российского первенства. На данный момент клуб из одноименного города с тремя очками в активе располагается на 15 месте в турнирной таблице РПЛ.

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    • Лишь 3 из 7 матчей в РПЛ «барсы» закончили с ничейным результатом. Это были встречи с «Уфой» (0:0), ЦСКА (0:0) и «Оренбургом» (1:1).

    Все остальные игры завершились для подопечных Александра Точилина исключительно поражениями.

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    Сперва «Сочи» уступил «Спартаку» (1:0), затем проиграл «Зениту» (0:2), влетел «Краснодару» (3:0), а также потерял очки в матче с «Уралом» (3:1).

    Прогноз

    На победу «Рубина» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.08, на ничью — 3,15, а на победу «Сочи» — 3,90.

    Наш прогноз на матч — «Рубин» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,63. 0

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    «Рубин» — «Сочи». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч РПЛ 31 августа 2019 года. Прогноз на «Рубин» — «Сочи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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