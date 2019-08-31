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    Икарди подал в суд на «Интер»

    Футбол Италии Интер Между тем Скандалы
    Нападающий «Интера» Мауро Икарди обратился в суд с требованием взыскать в свою пользу с клуба 1,5 миллиона евро, пишет Gazzetta dello Sport.

    Мауро Икарди
    Мауро Икарди

    Аргентинец просит, чтобы миланцы восстановили его в качестве футболиста клуба. Запрашиваемую сумму Икарди считает необходимой компенсацией. Сейчас отстраненный от работы с первой командой форвард тренируется индивидуально.

    Ранее сообщалось, что новоиспеченный главный тренер «Интера» Антонио Конте не рассчитывает на футболиста в нынешнем сезоне. Интерес к аргентинцу проявляли «Ювентус», «Наполи», «Рома» и «Монако».

    Икарди выступает за «Интер» с 2013 года. В прошлом сезоне нападающий принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 17 забитых мячей и сделал пять результативных передач. Контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. 0

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