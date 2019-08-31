ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей Воронцевич в матче с НигериейБаскетбольный ЧМ. Борьба за золото и билеты в Токио
  • 21:28
    • «Ливерпуль» крупно обыграл «Бернли»
  • 21:15
    • «Ахмат» спасся от поражения в матче с «Тамбовом»
  • 21:02
    • Гол Чалханоглу принес «Милану» победу над «Брешией»
  • 20:15
    • Алексей Миранчук выбыл на три недели и пропустит матчи сборной
  • 19:57
    • «Барселона» без Месси упустила победу над «Осасуной»
    Все новости спорта

    «Ливерпуль» крупно обыграл «Бернли»

    «Бернли» — «Ливерпуль»: счет матча 0:3, обзор голов

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Бернли Календарь АПЛ
    В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 33-й минуте. Трент Александер-Арнольд на правом фланге отыгрался с Хендерсоном, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч коснулся плеча Риса Вуда и полетел точно под девятку, Поуп не смог спасти свою команду.

    На 37-й минуте Мерсисайдцы подловили «Бёрнли» на контратаке. Фирмино ускорился по центру, дошёл до штрафной и покатил мяч дальше, а Мане аккуратно пробил в дальний нижний угол.

    А на 80-й минуте Салах дошёл до штрафной, собрал на себя двух соперников и покатил мяч на Фирмино, который в касание пробил точно в нижний угол.

    «Ливерпуль», набрав 12 очков, вернулся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с четырьмя очками расположился на 11-м месте.

    В следующем туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле встретится с «Ньюкаслом», а «Бернли» в гостях сыграет против «Брайтона».

    АПЛ. 4-й тур
    «Бернли» — «Ливерпуль» — 0:3 (0:2)
    Голы: Вуд, 33 — в свои ворота (0:1). Мане, 37 (0:2). Роберту Фирмину, 80 (0:3)«Бернли»: Поуп, Питерс, Ми, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд, Леннон, Вуд, Барнс (Родригес, 73), Макнейл«Ливерпуль»: Адриан, Матип, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 71), Фабинью, Роберту Фирмину (Шачири, 85), Салах, Мане (Ориги, 85)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • По следам врага. Эмери может многому научиться у Почеттино
  • 29/08/2019 в 14:32
    •
  • Прогноз
  • «Эвертон» — «Вулверхэмптон»
  • 1.57
  • Завтра в 16:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» столкнется с ожесточенным сопротивлением бывшей команды Сарри
  • «Ювентус» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Краснодар» должен вернуть доверие болельщиков
  • «Урал» — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Сколько времени потребуется ЦСКА на раскачку в матче?
  • ЦСКА — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Динамо» — «Крылья Советов» Футбол РПЛ. «Динамо» поделило очки с «Крыльями», «Локо» уступил «Ростову», ЦСКА в гостях у «Арсенала»Обзор матчей восьмого тура чемпионата России по футболу 19:200
  • 18:55
    • «Манчестер Сити» разгромил «Брайтон», Агуэро оформил дубль
  • 18:32
    • «Бавария» забила шесть мячей «Майнцу»
  • 18:30
    • Дубль Шомуродова принес «Ростову» победу над «Локомотивом»
    Маурицио Сарри Футбол От работы в банке до «Ювентуса». Как Сарри начинал свой путь в футболеЭкс-подопечный Сарри рассказывает о том, каким тренер был 15 лет назад Вчера в 22:590
  • Экспресс дня

  • «Горожане» не пожалеют «чаек»
  • 3.61
    •
  • 20:47
    • Карпин: «Ростов» мог 5 голов забивать
  • 20:29
    • «Лион» в меньшинстве сыграл вничью с «Бордо»
  • 18:07
    • Леклер — победитель квалификации Гран-при Бельгии, Квят — 18-й
    «Краснодару» достался не лучший жребий Футбол ЦСКА обязан выигрывать группу, а «Краснодару» очень не повезлоРеакция спортивных СМИ на результаты жеребьевки Лиги Европы для российских клубов Вчера в 19:400
  • 16:36
    • «МЮ» упустил победу на «Сент-Мэри»
  • 16:08
    • «Сочи» одержал первую в своей истории победу в рамках РПЛ
  • 15:35
    • Известны претенденты на звание игрока месяца в АПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие