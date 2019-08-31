«Бернли» — «Ливерпуль»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 4-го тура Английской Премьер-лигипотерпел домашнее поражение от— 0:3.

Счет в матче был открыт на 33-й минуте. Трент Александер-Арнольд на правом фланге отыгрался с Хендерсоном, а затем выполнил подачу на дальнюю штангу, мяч коснулся плеча Риса Вуда и полетел точно под девятку, Поуп не смог спасти свою команду.

На 37-й минуте Мерсисайдцы подловили «Бёрнли» на контратаке. Фирмино ускорился по центру, дошёл до штрафной и покатил мяч дальше, а Мане аккуратно пробил в дальний нижний угол.

А на 80-й минуте Салах дошёл до штрафной, собрал на себя двух соперников и покатил мяч на Фирмино, который в касание пробил точно в нижний угол.

«Ливерпуль», набрав 12 очков, вернулся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Бернли» с четырьмя очками расположился на 11-м месте.

В следующем туре английской премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле встретится с «Ньюкаслом», а «Бернли» в гостях сыграет против «Брайтона».