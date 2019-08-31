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    «Анже» одержал третью победу в сезоне

    «Анже» — «Дижон»: счет матча 2:0, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции Анже Дижон Нант Монпелье Ним Брест Тулуза Амьен Календарь Лиги 1
    «Анже» одержал победу над «Дижоном» в домашнем матче четвертого тура французской Лиги 1.

    Футболист «Анже»
    Футболист «Анже»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Раймон Копа», завершилась со счетом 2:0.

    Хозяева вышли вперед на 50-й минуте после автогола Нгонда Музинга. На 71-й минуте Фарид Эль-Мелали установил окончательный результат.

    Для подопечных Стефана Мулена эта победа стала третьей в нынешнем сезоне при одном поражении.

    В турнирной таблице Лиги 1 «Анже» занимает третье место (9 очков), а «Дижон» — 20-е (0 очков).

    Другие результаты:

    «Нант» — «Монпелье» — 1:0
    «Ним» - «Брест» — 3:0
    «Тулуза» — «Амьен» — 2:0 0

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