«Анже» — «Дижон»: счет матча 2:0, обзор голов

Футболист «Анже»
globallookpress.com
Встреча, которая прошла на стадионе «Раймон Копа», завершилась со счетом 2:0.
Хозяева вышли вперед на 50-й минуте после автогола Нгонда Музинга. На 71-й минуте Фарид Эль-Мелали установил окончательный результат.
Для подопечных Стефана Мулена эта победа стала третьей в нынешнем сезоне при одном поражении.
В турнирной таблице Лиги 1 «Анже» занимает третье место (9 очков), а «Дижон» — 20-е (0 очков).
Другие результаты:
«Нант» — «Монпелье» — 1:0
«Ним» - «Брест» — 3:0
«Тулуза» — «Амьен» — 2:0 0