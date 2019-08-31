«Анже» — «Дижон»: счет матча 2:0, обзор голов

одержал победу надв домашнем матче четвертого тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на стадионе «Раймон Копа», завершилась со счетом 2:0.

Хозяева вышли вперед на 50-й минуте после автогола Нгонда Музинга. На 71-й минуте Фарид Эль-Мелали установил окончательный результат.

Для подопечных Стефана Мулена эта победа стала третьей в нынешнем сезоне при одном поражении.

В турнирной таблице Лиги 1 «Анже» занимает третье место (9 очков), а «Дижон» — 20-е (0 очков).

Другие результаты:

«Нант» — «Монпелье» — 1:0

«Ним» - «Брест» — 3:0

«Тулуза» — «Амьен» — 2:0 0