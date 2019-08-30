«Метц» — ПСЖ: счет матча 0:2, обзор голов

В матче 4-го тура французской Лиги 1потерпел домашнее поражение отсо счетом 0:2.

Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария реализовал пенальти.

На 43-й минуте второй мяч в ворота хозяев забил Эрик Чупо-Мотинг, которому ассистировал Марко Верратти.

Отметим, что участия в матче не принимали нападающие ПСЖ Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.

Команда Томаса Тухеля добыла третью победу в четырех матчах чемпионата Франции. ПСЖ с 9 очками возглавляет таблицу Лиги 1.

«Мец» потерпел второе поражение и с 4 очками занимает 13-е место. 0