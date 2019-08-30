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    ПСЖ без Неймара, Мбаппе и Кавани одолел «Метц»

    «Метц» — ПСЖ: счет матча 0:2, обзор голов

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Метц Календарь Лиги 1
    В матче 4-го тура французской Лиги 1 «Метц» потерпел домашнее поражение от «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария реализовал пенальти.

    На 43-й минуте второй мяч в ворота хозяев забил Эрик Чупо-Мотинг, которому ассистировал Марко Верратти.

    Отметим, что участия в матче не принимали нападающие ПСЖ Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.

    Команда Томаса Тухеля добыла третью победу в четырех матчах чемпионата Франции. ПСЖ с 9 очками возглавляет таблицу Лиги 1.

    «Мец» потерпел второе поражение и с 4 очками занимает 13-е место. 0

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