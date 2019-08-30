«Метц» — ПСЖ: счет матча 0:2, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда аргентинский полузащитник парижан Анхель Ди Мария реализовал пенальти.
На 43-й минуте второй мяч в ворота хозяев забил Эрик Чупо-Мотинг, которому ассистировал Марко Верратти.
Отметим, что участия в матче не принимали нападающие ПСЖ Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе.
Команда Томаса Тухеля добыла третью победу в четырех матчах чемпионата Франции. ПСЖ с 9 очками возглавляет таблицу Лиги 1.
«Мец» потерпел второе поражение и с 4 очками занимает 13-е место. 0