ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уэсли СнейдерЖеребьевка ЛЧ. Радость англичан и сложности для испанцев
  • 12:20
    • Некоторые игроки «Барселоны» не хотят быть частью сделки по Неймару
  • 11:43
    • Дармиан может перебраться в «Парму»
  • 11:25
    • Оливер Кан станет новым генеральным директором «Баварии»
  • 10:11
    • Чешский клуб согласился продать Комличенко ЦСКА
  • 08:53
    • Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
    Все новости спорта

    Оливер Кан станет новым генеральным директором «Баварии»

    Бундеслига Футбол Германии Бавария Между тем Календарь Бундеслиги
    На официальном сайте «Баварии» появилась новость о том, что бывший голкипер «мюнхенцев» Оливер Кан в скором времени станет новым генеральным директором клуба. Таким образом, на этом посту он сменит действующего председателя совета директоров Карла-Хайнца Румменигге.

    Оливер Кан
    Оливер Кан

    Отмечается, что срок действия контракта составит 5 лет, а к своим обязанностям Кан приступит 1 января 2020 года.

    «Я благодарю наблюдательный совет с Ули Хёнессом за доверие. Я тесно связан с клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, верность болельщикам, ответственность перед историей и ценностями клуба — всё это "Бавария". В будущем я хотел бы развивать эти атрибуты вместе с коллегами по правлению и наблюдательному совету», — заявил Кан в своем интервью.

    Напомним, что в составе «Баварии» Оливер Кан выступал на протяжении 14 лет — с 1994 по 2008 год. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 13 — 19 августа
  • 19/08/2019 в 20:13
    •
  • Прогноз
  • «Шальке 04» — «Герта»
  • 1.73
  • Завтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Воспользуется ли «Динамо» проблемами «Крыльев» в обороне?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Продолжит ли «Севилья» побеждать в Примере?
  • «Севилья» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
  • «Жеребята» дадут бой «быкам»
  • «Боруссия» М — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.49
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Петра Квитова Теннис US Open. Победы Медведева и Рублева, вылет Квитовой, Александровой и ХалепРезультаты матчей четвертого игрового дня на Открытом чемпионате США 08:320
  • 03:44
    • Полный календарь Лиги чемпионов 2019/2020 — на LiveSport.Ru
  • 12:04
    • Куарежма перешел в «Касымпашу»
  • 22:10
    • «Спартак» проиграл «Браге» и вылетел из Лиги Европы
    Лига Европы Футбол Жеребьёвка Лиги Европы 2019/2020Онлайн жеребьёвки группового этапа ЛЕ 2019/2020: когда матчи, кто с кем играет. Онлайн начнется в 14:00 мск. 00:430
  • Экспресс дня

  • «Сельта» навяжет борьбу «Севилье»
  • 4.03
    •
  • 10:24
    • Панарин рассказал о личных проблемах с алкоголем
  • 08:39
    • У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
  • 00:36
    • Джикия: Все перечеркнули нелепые голы, пропущенные за три минуты
    Футболисты «Зенита» Футбол Группа жизни для «Зенита», группа смерти для «Локо»СМИ — о результатах жеребьевки группового этапа ЛЧ для российских клубов Вчера в 22:220
  • 20:01
    • «Зенит» сыграет с «Бенфикой» и «Лионом», «Локо» — с «Ювентусом» и «Атлетико»
  • 23:37
    • «Зенит» опубликовал расписание матчей в Лиге чемпионов
  • 23:19
    • «Алкмар» разгромил «Антверпен» и вышел в групповой этап ЛЕ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие