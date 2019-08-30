Оливер Кан станет новым генеральным директором «Баварии»

На официальном сайтепоявилась новость о том, что бывший голкипер «мюнхенцев»в скором времени станет новым генеральным директором клуба. Таким образом, на этом посту он сменит действующего председателя совета директоров Карла-Хайнца Румменигге.

Отмечается, что срок действия контракта составит 5 лет, а к своим обязанностям Кан приступит 1 января 2020 года.

«Я благодарю наблюдательный совет с Ули Хёнессом за доверие. Я тесно связан с клубом, который очень сильно повлиял на мою жизнь. Спортивный и экономический успех, верность болельщикам, ответственность перед историей и ценностями клуба — всё это "Бавария". В будущем я хотел бы развивать эти атрибуты вместе с коллегами по правлению и наблюдательному совету», — заявил Кан в своем интервью.

Напомним, что в составе «Баварии» Оливер Кан выступал на протяжении 14 лет — с 1994 по 2008 год. 0