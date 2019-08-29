«Зенит» опубликовал расписание матчей в Лиге чемпионов
uefa.com
Первый матч в рамках турнира сине-бело-голубые проведут 17 сентября на выезде против «Лиона». «Газпром Арена» впервые примет игру Лиги чемпионов 2 октября — «Зенит» сыграет с «Бенфикой».
Полное расписание матчей выглядит следующим образом:
17 сентября. «Лион» — «Зенит» (19.55 мск)
2 октября. «Зенит» — «Бенфика» (22.00)
23 октября. «Лейпциг» — «Зенит» (19:55)
5 ноября. «Зенит» — «РБ Лейпциг» (20:55)
27 ноября. «Зенит» — «Лион» (20:55)
10 декабря. «Бенфика» — «Зенит» (23:00) 0