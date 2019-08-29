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    Три новичка оказались в составе сборной Англии

    Сборная Англии Футбол Англии Евро-2020
    Футбольная ассоциация Англии на своем официальном сайте опубликовала заявку национальной команды на матчи квалификации Евро-2020 против Болгарии и Косово, которые пройдут 7 и 10 сентября соответственно.

    Тайрон Мингз
    Тайрон Мингз

    В составе оказались три новичка: Тайрон Мингз, Аарон Ван-Биссака и Мэйсон Маунт.

    Полностью состав выглядит так:

    Вратари: Том Хитон («Астон Вилла»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Бернли»).

    Защитники: Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес (оба — «Ливерпуль»), Аарон Ван-Биссака, Гарри Магуайр (оба — «Манчестер Юнайтед»), Тайрон Мингз («Астон Вилла»), Данни Роуз («Тоттенхэм»), Киран Триппьер («Атлетико»).

    Полузащитники: Росс Баркли, Мэйсон Маунт (оба — «Челси»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен (оба — «Ливерпуль»), Джеймс Мэддисон («Лестер»), Гарри Уинкс («Тоттенхэм»).

    Нападающие: Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Джесси Лингард, Маркус Рэшфорд (оба — «Манчестер Юнайтед»), Джейдон Санчо («Боруссия Дортмунд»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Каллум Уилсон («Борнмут»). 0

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