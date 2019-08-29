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    «Антверпен» — «АЗ Алкмар»: счет матча 1:4, обзор голов

    Лига Европы АЗ Алкмар Календарь Лиги Европы
    Бельгийский «Антверпен» потерпел домашнее поражение от голландского «АЗ Алкмара» (1:4) в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 73-й минуте открыли хозяева — отличился Дидье Ламкель Зе, но на 90-й минуте Калвин Стенгс сравнял счет.

    Первый матч завершился со счетом 1:1 и игра перешла в экстра-таймы.

    К этому моменту хозяева играли вдевятером — на 35-й минуте вторую желтую карточку получил Дьёмерси Мбокани, а на 74-й был удален автор гола Дидье Ламкель Зе.

    В экстра-таймах играющий в большинстве АЗ забил три мяча. Голами отличились Ферди Дрёйф (96-я минута), Теун Коопмейнерс (102, пенальти) и Альберт Гудмундссон (113).

    В параллельном матче словенский «Марибор» на своем поле сыграл вничью с болгарским «Лудогорцем» — 2:2.

    Первый матч завершился со счетом 0:0 и за счет голов, забитых на выезде, гости вышли в следующий раунд турнира. 0

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