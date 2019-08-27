Гюндоган раскритиковал систему VAR

Полузащитникдал интервью изданию The Sun, в котором он поделился своим мнением о системе VAR. Футболист скептически относится к новой футбольной технологии.

«VAR меняет футбол не только в глазах игроков, но и в глазах всех, кто любит этот вид спорта. К сожалению, новая система приглушает то, за что все мы обожаем футбол — эмоции.

Я не большой фанат VAR, однако нельзя отрицать, что он помогает рефери. Впрочем, проблемой является то, что даже после того, как эпизод просматривают на повторе, к судьям остаются вопросы.

Мы всегда обсуждаем между собой был ли в том или ином эпизоде пенальти или офсайд. С появлением VAR проблема не пропала», — заявил Гюндоган в своем интервью.

«Ман Сити» как никто другой в АПЛ ощутил работу системы на себе. В частности клуб лишился победы в матче с «Тоттенхэмом», когда гол Габриэля Жезуса мог стать последним и победным. В Итоге поединок завершился вничью 2:2. 0