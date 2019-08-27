ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау МариуТрансферный дайджест. 20 — 26 августа
  • 11:54
    • Гюндоган раскритиковал систему VAR
  • 10:30
    • ПСЖ требует у «Реала» подключения Куртуа в сделке по Неймару
  • 09:59
    • Донецкий «Шахтер» просит за Тайсона 30 млн евро
  • 09:44
    • Эриксен не покинет «Тоттенхэм» этим летом
  • 09:28
    • Владелец «Торпедо» погасил долг команды в 1 млрд рублей
    Все новости спорта

    Гюндоган раскритиковал систему VAR

    Между тем
    Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган дал интервью изданию The Sun, в котором он поделился своим мнением о системе VAR. Футболист скептически относится к новой футбольной технологии.

    Илкай Гюндоган
    Илкай Гюндоган

    «VAR меняет футбол не только в глазах игроков, но и в глазах всех, кто любит этот вид спорта. К сожалению, новая система приглушает то, за что все мы обожаем футбол — эмоции.

    Я не большой фанат VAR, однако нельзя отрицать, что он помогает рефери. Впрочем, проблемой является то, что даже после того, как эпизод просматривают на повторе, к судьям остаются вопросы.

    Мы всегда обсуждаем между собой был ли в том или ином эпизоде пенальти или офсайд. С появлением VAR проблема не пропала», — заявил Гюндоган в своем интервью.

    «Ман Сити» как никто другой в АПЛ ощутил работу системы на себе. В частности клуб лишился победы в матче с «Тоттенхэмом», когда гол Габриэля Жезуса мог стать последним и победным. В Итоге поединок завершился вничью 2:2. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Победа имени Жиго. Француз выиграл дерби для «Спартака»
  • 20/08/2019 в 02:02
    •
  • Прогноз
  • «Краснодар» — «Олимпиакос»
  • 2.15
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поднимется ли «Лион» на вершину Лиги 1?
  • «Монпелье» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Пройдет ли «Фулхэм» представителя Премьер-лиги?
  • «Фулхэм» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Лидс» не оступится в матче против «Сток Сити»
  • «Лидс» — «Сток Сити». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Даниил Медведев Теннис US Open-2019. Россияне попробуют разрушить «Большую тройку»Даниил Медведев доказал, что побеждать можно всех, даже Новака Джоковича Вчера в 18:330
  • 08:31
    • Хамес Родригес выбыл на три недели из-за травмы
  • 23:53
    • «Интер» разгромил «Лечче» в первом матче Конте
  • 23:34
    • Джокович успешно начал защиту титула на US Open
    Почеттино не исключил продажу Эриксена Футбол Без фантазии и почти без Эриксена. «Тоттенхэм» неожиданно провалился«Тоттенхэм» потерпел сенсационное поражение в матче с «Ньюкаслом» Вчера в 14:270
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Краснодар» исправить ситуацию в свою пользу?
  • 5.28
    •
  • 01:02
    • Мостовой: В матче с «Рубином» отступать некуда, «Сочи» нужно побеждать
  • 00:51
    • Парфенов: У «Сочи» половина команды — чемпионы России, мы серьезно готовились
  • 00:42
    • Точилин: В перерыве матча с «Уралом» не нашли нужных слов
    Валерий Карпин Футбол Большое количество ударов принесло свои плоды — «Ростов» обыграл «Рубин» в седьмом туре РПЛОбзор спортивной прессы по матчу «Ростов» — «Рубин» Вчера в 11:250
  • 23:19
    • «Краснодар» предложил Фернандешу контракт
  • 21:57
    • Медведев разгромил Гуннесварана на US Open
  • 21:33
    • Российские волейболистки потерпели первое поражение на ЧЕ-2019
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие