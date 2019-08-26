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    Роббен не собирается работать тренером после завершения игровой карьеры

    Между тем
    Издание Bild опубликовали интервью с бывшим вингером мюнхенской «Баварии» Арьеном Роббеном. В нем футболист рассказал о том, чем собирается заниматься на пенсии и как ему работалось вместе с Франком Рибери.

    Арьен Роббен
    Арьен Роббен

    «У меня нет амбиций стать тренером на самом высоком уровне. Я сознательно хочу немного отойти от футбола.

    У меня было много предложений после ухода из "Баварии", это очень приятно. Некоторые из них я очень серьезно рассматривал, проводил встречи, общался с клубами. Но в итоге решил повесить бутсы на гвоздь.

    Рибери? Нам было очень весело играть вместе. Мы сразу же нашли общий язык — с первой тренировки, первой игры против "Вольфсбурга", когда мы сотворили с ним два гола. Для меня было большой честью играть вместе с ним», — поделился Роббен.

    Напомним, что Роббен этим летом официально завершил игровую карьеру. Об этом футболист объявил после ухода из «Баварии». 0

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