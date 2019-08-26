Роббен не собирается работать тренером после завершения игровой карьеры

Издание Bild опубликовали интервью с бывшим вингером мюнхенской. В нем футболист рассказал о том, чем собирается заниматься на пенсии и как ему работалось вместе с

«У меня нет амбиций стать тренером на самом высоком уровне. Я сознательно хочу немного отойти от футбола.

У меня было много предложений после ухода из "Баварии", это очень приятно. Некоторые из них я очень серьезно рассматривал, проводил встречи, общался с клубами. Но в итоге решил повесить бутсы на гвоздь.

Рибери? Нам было очень весело играть вместе. Мы сразу же нашли общий язык — с первой тренировки, первой игры против "Вольфсбурга", когда мы сотворили с ним два гола. Для меня было большой честью играть вместе с ним», — поделился Роббен.

Напомним, что Роббен этим летом официально завершил игровую карьеру. Об этом футболист объявил после ухода из «Баварии». 0